Krzysztof Piątek wybrał numer, z którym zagra w Milanie. Spore zaskoczenie

Z numerem „9” na koszulce występują topowi zawodnicy na świecie, a cyfra jest kojarzona głównie z napastnikami. Jeszcze przed ogłoszeniem transferu Krzysztofa Piątka do AC Milan media obiegały zdjęcia i memy polskiego piłkarza w koszulce klubu z San Siro i numerem „9”. Jak podaje serwis Sport Mediaset, były gracz Genoi wybrał jednak „19”. Dziennikarze spekulują, że doradził mu to klub twierdząc, że dziewiątka jest „przeklęta”.

AC Milan od kilku lat próbuje odbudować swoją potęgę. Klub, który jeszcze jakiś czas temu liczył się w walce o mistrzostwo Włoch i był mocnym kandydatem do wygrywania europejskich pucharów, lata świetności ma za sobą. Na San Siro wciąż jednak wierzą, że uda się wrócić na sam szczyt. Ma w tym pomóc bramkostrzelny napastnik, a takim z pewnością jest Piątek. Wcześniej w koszulce „Rossoneri” występowali m.in. Alexandro Pato, Fernando Torres czy Gonzalo Higuain. Wymieni piłkarze wybiegali na murawę właśnie z „9” na plecach, ale żaden z nich nie grał na miarę oczekiwań. Polscy oraz włoscy kibice mają nadzieję, że Piątek przełamie ten trend. Czy pomoże mu w tym inny numer na koszulce? O tym zapewne przekonamy się już wkrótce.

Warunki transferu

Klub prowadzony przez Gennaro Gattuso musiał najpierw przeprowadzić pewne roszady kadrowe, by pozyskanie napastnika stało się realne. Po tym, jak Gonzalo Higuain przeszedł z Milanu do Chelsea (wcześniej z londyńskiego klubu do Atletico Madryt powędrował Alvaro Morata), szanse Piątka na transfer do Milanu wzrosły, a w środę ogłoszono ostateczną decyzję w tej sprawie.

Reprezentant Polski, który w ostatnim sezonie reprezentował barwy Genoi, przeszedł do Milanu na zasadzie definitywnego transferu. Poprzedni pracodawca zawodnika zarobił na tej transakcji 35 mln euro. Kontrakt będzie obowiązywał przez pięć lat. Piątek jest jednym z najbardziej bramkostrzelnych zawodników ligi włoskiej. W obecnym sezonie ma na swoim koncie 13 trafień.

Oficjalna prezentacja zawodnika odbędzie się w czwartek 23 stycznia o godzinie 13.

