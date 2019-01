Bolesna kontuzja Neymara. PSG przekazało nowe informacje

Klub Paris Saint-Germain w środę zmierzył się z RC Strasbourg w ramach 1/16 finału rozgrywek Pucharu Francji. Podopieczni Thomasa Tuchela wygrali 2:0 i awansowali do dalszej rundy. Świętowanie sukcesu zostało jednak przyćmione przez informację o kontuzji Neymara.

Odnowienie kontuzji

Brazylijski zawodnik doznał urazu w drugiej połowie spotkania po tym, jak został przyblokowany przez Moataza Zemzemiego. Pomocnik Strasbourga nie doprowadził jednak bezpośrednio do kontuzji Neymara, a gwiazdor PSG po prostu źle postawił prawą stopę. Były gracz Barcelony opuścił murawę i został przewieziony do szpitala. Tam lekarze wystawili diagnozę, o której klub poinformował w oświadczeniu.

„Wstępne badania wykazały bolesne odnowienie kontuzji piątek kości śródstopia w prawej stopie. Leczenie urazu zależy od tego, jak będzie rozwijał się przez najbliższe dni. Obecnie wszystkie możliwości są brane pod uwagę” – czytamy w komunikacie.

Neymar stracił dużą część ubiegłego sezonu po tym, jak pękła mu kość w śródstopiu. Wówczas konieczna okazała się operacja, a występ Brazylijczyka na mundialu stanął pod znakiem zapytania. Ostatecznie gracz PSG pojechał do Rosji. Teraz znowu zapewne czeka go przerwa. O ile w lidze francuskiej PSG zajmuje pierwsze miejsce z dużą przewagą nad Lille, to w Lidze Mistrzów podopieczni Tuchela nie będą mieli łatwego zadania. Już 12 lutego zmierzą się na wyjeździe z powracającym do dobrej formy Manchesterem United.