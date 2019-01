Kraft bezkonkurencyjny w Sapporo. Żyła nie wykorzystał szansy

Po sobotnim konkursie apetyty polskich kibiców były zaostrzone. Kamil Stochem fenomenalnym skokiem, którym pobił rekord skoczni, potwierdził, że wraca do wysokiej formy. Wciąż jednak brakuje mu regularności, co było widoczne podczas niedzielnych zmagań.

Awans Stocha

W konkursie wystąpiło sześciu podopiecznych Stefana Horngachera. Po pierwszej serii Jakub Wolny był 30. Stefan Hula po skoku na 124 m zajmował 21. pozycję. Tuż przed nim znajdowali się kolejno Maciej Kot i Dawid Kubacki. Kamil Stoch skoczył „zaledwie” 126,5 m, co pozwoliło mu na zajęcie 11. miejsca. Najdłuższy skok w pierwszej serii oddał Piotr Żyła. Po locie na 139,5 m był trzeci z szansą na kolejne podium w sezonie. Najlepszy był Stefan Kraft, który skoczył 135 m, ale po uwzględnieniu wszystkich przeliczników wyprzedził Piotra Żyłę oraz Timiego Zajca.

Jakub Wolny po drugiej serii nie poprawił swojej pozycji i ostatecznie skończył na 30. miejscu. Podobny los spotkał Stefana Hulę, który ostatecznie był 25. Maciej Kot uplasował się na 21. miejscu, co i tak jest dobrym rezultatem, biorąc pod uwagę dotychczasowe występy tego zawodnika w sezonie. Awans o kilka pozycji odnotował Dawid Kubacki, który po locie na 130,5 m wylądował na 12. miejscu. Kamil Stoch potwierdził to, co regularnie prezentuje od początku sezonu: drugi skok ma lepszy od pierwszego. „Orzeł z Zębu” w drugiej serii skoczył 131,5 m i awansował na 6. miejsce. Piotr Żyła nie wykorzystał szansy i po skoku na 127 m spadł na czwarte miejsce. Warto wspomnieć, że do trzeciego Ryoyu Hobayashiego zabrakło mu ostatecznie 0,5 p. Wygrał Stefan Kraft przed Timi Zajcem.

Kolejne zawody odbędą się 1 lutego w Oberstdorfie. Na skoczni mamuciej zaplanowano aż trzy konkursy indywidualne. Pierwszy z nich w piątek o godz. 16:10.