Paweł Zagumny prezesem Polskiej Ligi Siatkówki

– Jestem bardzo wdzięczny, szczęśliwy a jednocześnie zdaję sobie sprawę, jak wielkie wyzwanie przede mną. Całe moje sportowe życie kochałem wyzwania, więc część mojego boiskowego charakteru i umiejętności na pewno przydadzą się do realizacji celów w PLS. Także mistrzostwo świata zdobyte u nas w Polsce było dla mnie i naszej drużyny wielkim wyzwaniem, poprzedzonym wieloma wyrzeczeniami. Myślę, że skuteczna praca w PLS będzie podobnym wyzwaniem, zrobię wszystko co w mojej mocy, by osiągać takie same sukcesy, jak na boisku – powiedział Paweł Zagumny, który po zakończeniu sportowej kariery pełnił m.in. funkcję prezesa ONICO Warszawa.

Były rozgrywający reprezentacji Polski nie ukrywa, że jest dużym optymistą co do przyszłości ligowej siatkówki w Polsce. – Liczę, że będę w stanie wnieść do władz ligi odrobinę świeżości, a fantastyczny zespół w firmie bardzo mi pomoże w dalszym rozwoju spółki. Przy dużych chęciach, które w sobie mam, przy ciężkiej pracy mamy szansę jeszcze bardziej podnieść jakość i znaczenie PLS, która przecież już dziś jest świetnie funkcjonującą firmą - powiedział

Paweł Zagumny urodził się 18 października 1977 roku w Jaśle. W reprezentacji Polski zagrał w latach 1996-2014 427 razy. Czterokrotnie wystąpił w igrzyskach olimpijskich - 1996, 2004, 2008 i 2012. Mistrz świata 2014 i wicemistrz 2006, mistrz Europy 2009 i zwycięzca Ligi Swiatowej 2012. Wielokrotnie wybierany na najlepszego rozgrywającego największych światowych turniejów, zdobywca wielu medali mistrzostw Polski oraz Pucharów Polski.