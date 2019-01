Krzysztof Piątek zwiedza Mediolan z dziewczyną. Media zainteresowały się partnerką piłkarza

Krzysztof Piątek ma za sobą pracowite dni. Reprezentant Polski 23 stycznia podpisał kontrakt z Milanem, a kilka dni później zaliczył „występ marzeń” w pucharowym meczu z Napoli. Uwagę mediów przykuwa nie tylko forma strzelecka byłego gracza Genoi, ale także jego partnerka. Piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcie ze wspólnej wycieczki po Mediolanie z ukochaną.

„The Sun” napisał, że Paulina Procyk studiowała prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, a teraz „zakochała się we włoskim stylu i kulturze” . „Jest poważnie związana z modą, na Instagramie regularnie publikuje ulubione stylizacje” – dodał brytyjski dziennik. Profil partnerki w mediach społecznościowych śledzi niemal 45 tys. użytkowników.

Transfer do Mediolanu

Klub prowadzony przez Gennaro Gattuso musiał najpierw przeprowadzić pewne roszady kadrowe, by pozyskanie napastnika stało się realne. Po tym, jak Gonzalo Higuain przeszedł z Milanu do Chelsea (wcześniej z londyńskiego klubu do Atletico Madryt powędrował Alvaro Morata), szanse Piątka na transfer do Milanu wzrosły, a w środę ogłoszono ostateczną decyzję w tej sprawie.

Reprezentant Polski, który w ostatnim sezonie reprezentował barwy Genoi, przeszedł do Milanu na zasadzie definitywnego transferu. Poprzedni pracodawca zawodnika zarobił na tej transakcji 35 mln euro. Kontrakt będzie obowiązywał przez pięć lat.