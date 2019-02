Wilfredo Leon zagra w reprezentacji Polski. Podano datę jego debiutu

Wilfredo Leon pochodzi z Kuby, ale od niemal czterech lat ma polskie obywatelstwo. Nie dość, że mieszka w naszym kraju, to wspólnie z żoną Polką wychowuje dziecko. W lipcu 2017 roku federacja kubańska zgodziła się, by siatkarz zmienił barwy narodowe. Pozostało mu przeczekać dwuletnią karencję związaną ze zmianą kadry. Oficjalnie będzie mógł grać w zespole Biało-Czerwonych od 24 lipca 2019 roku. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, debiut 25-latka nastąpi nieco później.

„Chłopcy go docenili i przyjęli, mimo że jest gwiazdą”

Podopieczni Vitala Heynena 9 sierpnia rozpoczną turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Na imprezie pojawi się właśnie Leon, który oficjalnie zadebiutuje w nowej reprezentacji. Doniesienia potwierdził prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Jacek Kasprzyk. – Wilfredo mówi po polsku. Ma żonę Polkę i dziecko. Mieszkają i żyją w Polsce. W zeszłym roku Wilfredo mówił już dobrze po polsku, także nie ma tu żadnego problemu z komunikacją. Z Vitalem będzie rozmawiał po angielsku. Zna włoski. Hiszpański wyssał z mlekiem matki. Nie ma więc problemu z komunikacją – powiedział Kasprzyk. – Chłopcy go docenili i przyjęli, mimo że jest gwiazdą. To najlepszy zawodnik na świecie. Kiedy przyjechał na zgrupowanie, to pokazał się jako normalny człowiek. Nie zadzierał nosa. Po prostu kumpel z boiska – dodał.

Przypomnijmy, w pierwszej połowie stycznia Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) potwierdziła składy grup wszystkich Interkontynentalnych Olimpijskich Turniejów Kwalifikacyjnych, które mają odbyć się w sierpniu 2019 roku. Składy grup ustalono systemem serpentynowym, bazując na pozycji drużyn w Światowym Rankingu FIVB na dzień 1 stycznia 2019.

W turniejach żeńskich udział potwierdziły 23 spośród 24 najlepszych zespołów (pomijając gospodarzy – Japonię). Swojego uczestnictwa nie potwierdziła kubańska federacja (25). Miejsce to zajęła i potwierdziła kolejna w rankingu reprezentacja Polski (26). Turnieje kobiet odbędą się w dniach 2-4 sierpnia 2019. Polska trafiła do grupy A i zmierzy się z Serbią, Portoryko oraz Tajlandią. Mężczyźni o awans na igrzyska olimpijskie zagrają w dniach 9-11 sierpnia. Rywalami podopiecznych Vitala Heynena w grupie D będą reprezentanci Francji, Słowenii oraz Tunezji.

