Tomas "Rattlesnake" Hron - uczestnik turnieju DSF Heavyweight Tournament

Tomas "Grzechotnik" Hron to czeski kickbokser, mistrz organizacji Kings of The Ring, zdobywca pasów WKA oraz WKN. Stoczył ponad 100 zawodowych walk, 82 z nich wygrywając w tym 26 przez nokaut. Pseudonim "Grzechotnik" wynika z jego zamiłowania do węży - odkąd był małym chłopcem, miał obsesję na punkcie węży, szczególnie jadowitych węży. W pewnym momencie jego kolekcja liczyła ponad 80 (wszystkie jadowite). Jego przygoda ze sportami walki rozpoczęła się od treningów muay thai. Przyczyna jak sam twierdzi była prosta "zobaczyłem walki w TV, spodobały mi się, a więc zacząłem trenować".

Pierwszy większy sukces zanotował w 2001 zostając mistrzem WKN. W późniejszych latach odnotował takie sukcesy jak wygrana turnieju "Kings of the Ring", turnieju we Włoszech "K-1 Italy Oktagon" oraz zdobycie pasa mistrzowskiego W.I.P.U. "King of the Ring" w wadze super ciężkiej.

Warto zaznaczyć że w 2015 roku zmierzył się z innym uczestnikiem turnieju DSF Heavyweight Tournament, reprezentantem polski Michałem Turyńskim odnosząc zwycięstwo na punkty. W zeszłym roku natomiast na gali Yangames znokautował w 4 rundzie byłego mistrza DSF Kickboxing Challenge Piotra Romankevicha zdobywając pas mistrzowski WAKO PRO European.