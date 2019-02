Kibice odliczają godziny do El Clasico. Leo Messi jednak zagra z Realem?

Ten mecz mógłby równie dobrze odbyć się w ramach finału rozgrywek. Dwie najbardziej utytułowane hiszpańskie ekipy zmierzą się w półfinale Pucharu Króla. O ile w lidze FC Barcelona uciekła na 8 punktów Realowi Madryt, o tyle rozgrywki pucharowe rządzą się innymi prawami. „Królewscy” zdają sobie sprawę, że po serii potknięć ciężko będzie im sięgnąć po ligowe mistrzostwo, a Puchar Króla może być jedyną szansą na pokonanie klubu z Katalonii.

Czy Leo Messi zagra z Realem?

Chociaż to Barcelona jest faworytem do wygrania tego spotkania, to kibice „Dumy Katalonii” jeszcze kilka dni temu mieli powody do obaw. Podczas sobotniego meczu z Valencią urazu doznał Leo Messi. Argentyński gwiazdor wrócił jednak do treningów z drużyną i znalazł się w kadrze na mecz z Realem. Wciąż jednak nie wiadomo, czy Ernesto Valverde zdecyduje się na wystawienie swojego asa w podstawowej jedenastce.

Barcelona udowodniła jednak, że potrafi radzić sobie bez Messiego w starciach z odwiecznym rywalem. Argentyńczyk nie zagrał w październikowym meczu z „Królewskimi”, a po spotkaniu częściej mówiło się o widocznym braku Cristiano Ronaldo, niż Messiego. Real przegrał wówczas aż 1:5.

Gdzie można obejrzeć mecz Barcelona – Real Madryt?

Prawa do transmitowania pierwszego meczu półfinałowego wykupił Eleven Sports. Kibice mogą obejrzeć El Clasico na pierwszym kanale tej sportowej stacji, a spotkanie rozpocznie się o 20:50. Dokładnie 50 minut wcześniej wystartuje przedmeczowe studio.

