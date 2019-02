Sergio Ramos ogłosił datę ślubu. Kim jest przyszła żona piłkarza?

Sergio Ramos i Pilar Rubio ogłosili, że ich ślub odbędzie się 15 czerwca w Sevilli. Piłkarz był związany z tym miastem przez niemal dziesięć lat, ponieważ pierwsze kroki w karierze stawiał właśnie w lokalnym klubie. Później przeszedł do Realu Madryt, gdzie jest kapitanem.

– To będzie specjalne wesele, ponieważ my jesteśmy specjalni – powiedział reprezentant Hiszpanii cytowany przez Mirror. – Jesteśmy z sobą tak długo i stworzyliśmy fantastyczną rodzinę z maluchami, którzy wnieśli w nasze życie pasję – dodał. – Czujemy, że to będzie idealny moment, ponieważ chcieliśmy, by nasze dzieci też w tym uczestniczyły. Gdyby ślub odbył się wówczas, gdy były młodsze, nie zrozumiałyby z tego za dużo – wyjaśnił piłkarz. Ramos podkreślił, że goście weselni zostaną poproszeni o zostawienie telefonów i aparatów przy wejściu do lokalu, gdzie będzie odbywało się przyjęcie. Tym samym chce zadbać o prywatny charakter uroczystości.

Kim jest przyszła żona Ramosa?

Rubio w 2008 i 2009 roku była wybierana najseksowniejszą kobietą na świecie przez hiszpański magazyn FHM. Jest reporterką i prezenterką telewizyjną, prowadzi także bloga o tematyce modowej. Jej profil na Instagramie cieszy się dużym zainteresowaniem fanów. Materiały publikowane przez narzeczoną piłkarza śledzi ponad 3 mln użytkowników.