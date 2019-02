Starcie gigantów w Lidze Mistrzów. Dzisiaj Manchester United zagra z PSG

Drużyna Manchesteru United złapała wiatr w żagle po tym, jak stery ekipy objął Ole Gunnar Solskjaer. Po pewnym zwycięstwie z Fulham w ostatniej kolejce, ekipa z Old Trafford awansowała na czwarte miejsce w Premier League. „Czerwone diabły” grają pewniej, szybciej, a co najważniejsze skuteczniej. Duża w tym zasługa Paula Pogby, który jest ostoją środka boiska, oraz bramkostrzelnych Marcusa Rashforda i Anthony'ego Martiala. Chociaż na papierze Paris Saint-Germain wydaje się być ekipą, która może grać z podopiecznymi Solskjaera jak równy z równym, to Paryżanie nie będą mieli łatwej przeprawy.

Problemy kadrowe PSG

Mistrzowie Francji nie mają sobie równych na krajowym podwórku, chociaż ich forma odbiega od tej oczekiwanej przez kibiców. Podopieczni Thomasa Tuchela pewnie przewodzą ligowej stawce, z przewagą 10 punktów nad drugim Lille. Liga Mistrzów to jednak zupełnie inny poziom rozgrywek, a starcie z Manchesterem United zweryfikuje aktualną formę Paryżan. Dużym utrudnieniem dla PSG jest sytuacja kadrowa. Z „Czerwonymi Diabłami” nie zagra Neymar, który doznał uraz kości śródstopia. Do grona kontuzjowanych dołączyli Edinson Cavani oraz Tomas Meunier. Jeszcze kilka dni temu media spekulowały, że do Manchesteru nie poleci Marco Verratti, który zmagał się z urazem kostki. Włoch jednak prawdopodobnie znajdzie się w kadrze meczowej.

Gdzie można obejrzeć mecz Manchesteru United z PSG?

Manchester United zmierzy się z PSG 12 lutego o godz. 21. Spotkanie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium oraz w serwisie IPLA. Początek studia przedmeczowego o godz. 20:50.

