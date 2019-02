Piątek znowu strzelił w lidze włoskiej! Te MEMY mówią same za siebie

Chociaż AC Milan był faworytem tego spotkania, to Atalanta Bergamo udowodniła, że na własnym boisku tanio skóry nie sprzeda. Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 33. minucie po bramce Remo Freulera. Gdy wydawało się, że podopieczni Gian Piero Gasperiniego zejdą na przerwę do szatni z jednobramkową przewagą, do akcji wkroczył Krzysztof Piątek.

Dwie bramki i pogoń za Ronaldo

Reprezentant Polski wykorzystał świetne dośrodkowanie Ricardo Rodrigueza i uderzając z woleja zapewnił swojej drużynie wyrównanie. „Jak on to zrobił?” – takie pytanie zadawali sobie kibice przed telewizorami. Piątek udowodnił, że potrafi strzelać z każdej pozycji, a gol z Atalantą można spokojnie zaliczyć do najładniejszych trafień kolejki.

Drużyna z Mediolanu wyszła na prowadzenie po tym, jak zza pola karnego uderzył Hakan Çalhanoğlu. Wynik spotkania ustalił nie kto inny jak Piątek, który w 61. minucie strzałem głową pokonał bramkarza rywali. Tym samym Polak ma na swoim koncie już 17 trafień w lidze włoskiej i zajmuje drugie miejsce w tabeli strzelców. Wyprzedza go Cristiano Ronaldo, który trafiał do siatki rywali 19 razy.

