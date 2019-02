Mistrzyni olimpijska dała popis na najgłębszym jeziorze świata. Pochwaliła się nagraniem

Adelina Sotnikowa dostarczyła wiele radości swoim rodakom, gdy podczas igrzysk w Soczi w 2014 roku zdobyła złoto w konkurencji solistek. Zawodniczka aktywnie prowadzi profil w mediach społecznościowych, gdzie ostatnio pochwaliła się nietypowym nagraniem. Widać na nich, jak 22-latka razem z przyjaciółmi przebywa na powierzchni zamarzniętego jeziora Bajkał.

Przerwana kariera

Łyżwiarka dała popis swoich umiejętności, jeżdżąc po tafli. Zaprezentowała także kilka figur łyżwiarskich, które wymagają nie lada gibkości. Nic więc dziwnego, że nagranie opublikowane na Instagramie doczekało się już ponad 53 tys. wyświetleń.

Wydawać by się mogło, że jazda na łyżwach po zamarzniętym jeziorze nie należy do najbezpieczniejszych zajęć. Na nagraniu opublikowanym przez Rosjankę widać jednak, jak po tafli jeżdżą także samochody. Najgłębsze jezioro na świecie jest zazwyczaj pokryte lodem od stycznia do maja, a na jego powierzchni często pojawiają się fani sportów zimowych. Chociaż Sotnikowa nie zapomniała, jak się jeździ na łyżwach, to ostatnich sezonów nie zaliczy do udanych. Kontuzje uniemożliwiły jej regularną rywalizację w zawodach, przez co 22-latka skupiła się na występy w telewizji oraz występy na pokazach.