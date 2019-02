Lewandowski skruszy obronę Liverpoolu? Polak przed trudnym zadaniem w Lidze Mistrzów

Starcie Bayernu Monachium z Liverpoolem to jedno z najciekawszych spotkań w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Ekipa Roberta Lewandowskiego już we wtorek zmierzy się z The Reds, którzy świetnie radzą sobie na krajowym podwórku. Trudno wskazać faworyta tego meczu, ale to jedynie dodaje pikanterii rywalizacji na Anfield.

Oba zespoły przystąpią do tego spotkania osłabione. W ekipie prowadzonej przez Jurgena Kloppa zabraknie m.in. Joe Gomeza, Virgina van Dijika czy Alexa Oxlade-Chamberlaina. Do Liverpoolu nie poleciało też kilku graczy Bayernu. Wśród nieobecnych wymienia się m.in. Arjena Robbena, Corentina Tolisso czy Thomasa Muellera. Mimo braków kadrowych, kibice zgromadzeni na stadionie Anfield zapewne będą świadkami ciekawego starcia. Lewandowski czy Salah? Jeszcze jakiś czas temu Liverpool pewnie liderował w lidze angielskiej. Kilka remisów oraz świetna dyspozycja Manchesteru City sprawiły, że The Reds spadły na drugie miejsce w tabeli. Wciąż jednak są groźnym rywalem, który pod wodzą niemieckiego trenera poprawił grę w obronie. Wystarczy powiedzieć, że defensywa z Liverpoolu straciła w tym sezonie zaledwie 15 bramek. Bayern Monachium w Bundeslidze musi z kolei uznać wyższość Borussii Dortmund. Koledzy Łukasza Piszczka wyprzedzają Bawarczyków jednak zaledwie o dwa punkty, więc tutaj kwestia mistrzostwa będzie ważyła się do ostatnich kolejek. Zarówno dla Liverpoolu, jak i Bayernu, Liga Mistrzów jest bardzo ważna, więc trudno oczekiwać, by któraś z ekip odpuściła w europejskich rozgrywkach, skupiając się na walce ligowej. We wtorkowy wieczór czeka nas więc wiele emocji. Szczególnie ciekawie zapowiada się rywalizacja snajperów. Tutaj teoretycznie groźniej prezentuje się Robert Lewandowski, o czym Bayern przypomniał na swoim koncie twitterowym. Polak w fazie grupowej Ligi Mistrzów strzelił 8 bramek. Oddający tyle samo strzałów i spędzający podobną ilość minut na boisku Mohamed Salah trafił do bramki rywali trzykrotnie. Gdzie obejrzeć mecz FC Liverpool – Bayern Monachium? Liverpool zmierzy się z Bayernem we wtorek 19 lutego o godzinie 21. Spotkanie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium. Początek studia przedmeczowego o godz. 20:50. QUIZ:

Jesteś fanem Ligi Mistrzów? Sprawdź swoją wiedzę!