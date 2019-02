Polski skoczek narciarski w izolatce. Co z jego udziałem w mistrzostwach świata?

Polscy kibice mogą myśleć o zbliżających się mistrzostwach świata z dużym optymizmem. Ostatnio skoczkowie pokazali prawdziwą klasę w konkursie drużynowym, zajmują również wysokie miejsca w indywidualnych. Czy na przeszkodzie do osiągnięcia sukcesu w konkursie drużynowym staną problemy zdrowotne jednego z naszych kadrowiczów?

W poniedziałek 18 lutego Polscy skoczkowie przemieszczali się z Willingen do Seefeld. Gdy dotarli do Austrii, Jakub Wolny uskarżał się na pewne dolegliwości zdrowotne. Sportowiec miał niewielką gorączkę. Odczuwał także ból gardła. Co ciekawe, okazało się, że sztab reprezentacji Polski przewidział również taką okoliczność. W hotelu, w którym zakwaterowani są skoczkowie, przygotowano bowiem jeden pokój na wypadek choroby, któregoś z kadrowiczów. Jakub Wolny trafił do izolatki, w której spędził minioną noc. Gdy sportowiec poczuje się lepiej, a lekarze potwierdzą pełny powrót do zdrowia, skoczek dołączy do reszty kadrowiczów.

We wtorek 19 lutego 2019 roku Wolny nie wziął udziału w spotkaniu z przedstawicielami mediów zorganizowanym przed mistrzostwami świata. Nie uczestniczył także w treningu, o czym poinformował trener reprezentacji Polski w rozmowie z portalem Onet Sport. – W związku z problemami zdrowotnymi Kuby zdecydowaliśmy, że nie weźmie udziału we wtorkowym treningu. Teraz potrzebny jest mu spokój, żeby jak najszybciej doszedł do siebie – powiedział szkoleniowiec.

Czytaj także:

Maciej Kot: Jestem za głupi albo zbyt inteligentny na ten sport