Bolid Kubicy dotarł do Barcelony. Po dwóch straconych dniach Williams zacznie testować

Jak informują obecni na torze w Barcelonie dziennikarze stacji Eleven Sports, dziś około 4 nad ranem na testy doleciał bolid zespoły Rokit Williams Racing, w którego barwach jeździ Robert Kubica. Jest więc szansa, że spełnią się zapowiedzi szefowej zespołu Claire Williams, która zapowiadał w poniedziałek, że samochód wyjedzie na tor prawdopodobnie dopiero dziś. Obecnie trwają prace nad złożeniem samochodu i przygotowaniem go do jazdy. Pojazd dotarł z fabryki w Wielkiej Brytanii w częściach, aby ułatwić jego transport.

Zespół podał, że ma nadzieję, że bolid wyjedzie na testy w drugiej dzisiejszej sesji po godzinie 14. Jeśli do tego dojdzie, to Williams opuści dwa i pół dnia przedsezonowych przygotowań. Pozostaną mu do wykorzystania tylko trzy sesje. Dzisiejsza popołudniowa oraz dwie jutrzejsze.

Dziś za kierownicą bolidu FW42 ma zasiąść Brytyjczyk George Russell. Według informacji przekazanych przez zespół Robert Kubica wyjedzie na tor podczas jutrzejszej, porannej sesji.

Władze Williamsa zapewniają, że mechanicy dają z siebie wszystko, aby przygotować samochód, jak najwcześniej jest to możliwe. Każda godzina testów jest bowiem na wagę złota i może wpłynąć na rozwój samochodu w dalszej części sezonu.