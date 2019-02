MŚ w Seefeld. Kiedy i o której startują Polacy?

Mistrzostwa Świata rozgrywane w austriackim Seefeld to najważniejsza impreza tego sezonu. Chociaż dużo mówiło się o walce w Pucharze Świata i Turnieju Czterech Skoczni, to nie jest niespodzianką, że zawodnicy skupiają się przede wszystkim na rywalizacji o tytuł najlepszego zawodnika globu. Polscy kibice mają prawo patrzeć na zbliżające się konkursy z dużym optymizmem. Biało-Czerwoni świetnie radzą sobie indywidualnie, a jako drużyna tworzą zgrany kolektyw. Szans medalowych można upatrywać podczas wszystkich trzech konkursów rozgrywanych na skoczniach w Innsbrucku.

Program Mistrzostw Świata w skokach

Poważna rywalizacja rozpocznie się już w piątek 22 lutego, kiedy to o godz. 14:30 skoczkowie powalczą w kwalifikacjach. Eliminacje wyłonią nie tylko uczestników sobotniego konkursu indywidualnego, ale także dostarczą odpowiedzi na wątpliwości szkoleniowców kadr narodowych, którzy nie mają jeszcze wybranych zawodników do rywalizacji drużynowej. Stefan Horngacher desygnuje do kwalifikacji czterech zawodników. Chociaż trzon drużyny jest już pewny, to wciąż toczy się rywalizacja o miejsce czwartego w drużynie. Wszystko wskazuje na to, że do ekipy, która powalczy w drużynówce dołączy Jakub Wolny. Niewykluczone jednak, że w związku z problemami zdrowotnymi 23-latka zastąpi go doświadczony Stefan Hula.

Następnego dnia po kwalifikacjach przyjdzie czas na prawdziwe emocje, czyli konkurs indywidualny. W zawodach, których rozegranie zaplanowano na godz. 14:30, tytułu mistrza świata będzie bronił Stefan Kraft. Dwa lata temu wyższość Austriaka musieli uznać Andreas Wellinger oraz Piotr Żyła, który wywalczył brązowy medal. Forma Niemca odbiega od ideału, ale popularny „Wiewiór” jest jednym z faworytów do walki o czołowe pozycje. Razem z Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim powinni dostarczyć w sobotę wielu pozytywnych przeżyć.

Kiedy i o której konkurs drużynowy?

Niedziela upłynie pod znakiem rywalizacji drużynowej. Po konkursie, który rozpocznie się o godz. 14:45 dowiemy się, czy Biało-Czerwoni obronią tytuł najlepszej drużyny na świecie. Oprócz Polaków pretendentami do stanięcia na podium są Niemcy, Austriacy oraz Japończycy. O dalsze miejsca powinni powalczyć Norwegowie i Słoweńcy.

Na kolejną odsłonę rywalizacji pozostanie poczekać nam kilka dni. W czwartek 28 lutego o godz. 16:30 zostaną rozegrane kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni normalnej. Zawodnicy przystąpią do walki o tytuł mistrza świata w piątek 1 marca o godz. 16.

