Jest pierwszy od 52 lat awans Polski do MŚ w koszykówce! Padła ostatnia przeszkoda

Polska pokonała Chorwację 77 do 69 i zapewniła sobie awans na koszykarskie mistrzostwa świata. To sukces wart uznania, ponieważ wcześniej ta sztuka nie udawała się Biało-czerwonym od 52 lat. Początek tego meczu nie zapowiadał tak dobrego zakończenia. Polacy w Varazdinie przegrywali już nawet 0:14 i po pierwszej kwarcie tracili do rywali osiem punktów. W drugiej wygrali jednak 24:20, w trzeciej 29:23, a w czwartej 16:10, co przyniosło ostatecznie wynik 77:69 i pewne zwycięstwo naszej reprezentacji.

Najlepiej w tym meczu punktował Mateusz Ponitka (20 pkt, 8 zbiórek). Tuż za nim w tym rankingu znalazł się A.J. Slaughter (15 pkt, 5 asyst, 3 zbiórki), a podium dla najlepszych zawodników naszej reprezentacji zamykał Michał Sokołowski (12 pkt, 3 asysty, 6 zbiórek).

Pokonanie Chorwacji nie kończy jeszcze meczów eliminacyjnych. Polacy będą grali w kraju z Holandią. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek 25 lutego o 20:30. Będą mogli jednak spokojnie myśleć o nadchodzących mistrzostwach świata, które odbędą się w tym roku Chinach między 31 sierpnia i 15 września.