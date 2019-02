Transseksualne biegaczki wygrywają wyścigi. „Wszyscy znamy wynik, zanim bieg się zacznie”

17-letnia Andraya Yearwood to transseksualna biegaczka z Connecticut, stanu w USA. Jak podaje The Washington Times, wiele osób uważa, że z uwagi na swoją odmienność, nie powinna startować w zawodach z dziewczynkami, dopóki „nie stanie się w pełni kobietą”. Zawodniczka bowiem nie przeszła operacji zmiany płci. Falę negatywnych komentarzy wywołało rozstrzygnięcie biegu na dystansie 55 metrów. Pierwsze miejsce zajęła Yerry Miller, która również jest osobą transseksualną. Na drugiej pozycji metę przekroczyła Yearwood, a na trzeciej inna dziewczynka, która jak podaje The Washington Times, „nie jest osobą transseksualną”.

Wiele osób twierdzi, że biegaczki transseksualne mają ogromną przewagę już na starcie wyścigu. – Staram się skupiać na pozytywnych komentarzach, które otrzymuję od rodziny, przyjaciół i sympatyków – powiedziała Yearwood. Biegaczka zaznaczyła, że istnieje wiele czynników, od których może zależeć osiągany przez sportowców wynik. Wymieniała między innymi: wzrost, osiągniętą w danej chwili dyspozycję sportową, a także pieniądze wydawane na szkolenia osobiste.

– Wszyscy znamy wynik wyścigu, zanim jeszcze się zacznie – powiedziała inna z biegaczek. Dodała, że przez to, że w wyścigach uczestniczą transseksualne zawodniczki, nie można mówić „o uczciwym konkurowaniu”. Organizacja Connecticut Association of Schools-Connecticut Interscholastic Athletic Conference, która zarządza sportem w Connecticut, twierdzi, ze „dopuszczenie dziewczynek transseksualnych do zawodów jest zgodne z ustawą antydyskryminacyjną”.

Czytaj także:

Studentka z Łodzi ofiarą napaści na tle seksualnym. Policja zatrzymała podejrzanego