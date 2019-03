Stoch i Kubacki wśród faworytów do medalu. O której konkurs Mistrzostw Świata?

Chociaż po występach Biało-Czerwonych na dużej skoczni polscy kibice nie mieli wielu powodów do optymizmu, to ostatnie skoki podopiecznych Stefana Horngachera wlały nadzieję w serca fanów. Kamil Stoch i Dawid Kubacki są upatrywani w roli faworytów do stanięcia na podium podczas konkursu Mistrzostw Świata. O tym, czy przekują dobrą formę na medale dowiemy się już w piątkowe popołudnie.