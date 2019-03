DSF Kickboxing Challenge 20 ''Królowie Ringu'' - podsumowanie

W pierwszej obronie mistrzowskiego pasa wagi ciężkiej Tomasz Sarara miał okazję zaprezentować się przed własną publicznością. Kraków to jego miejsce na ziemi. Rywalem polskiego fightera był Francuz Abderahmane Coulibaly. Sarara zaczął spokojnie, rywal był za to aktywny. Coulibaly próbował trafić mistrza kolanem i middle kickami. W końcówce drugiej rundy Francuz zamknął Polaka w narożniku. Kolejną odsłonę od przyspieszenia zaczął Sarara. Wysokie kopnięcie, seria ciosów pod linami, ale Francuz szybko wyszedł z opresji. Z czasem Francuz stracił animusz. Sarara licznymi kombinacjami góra-dół podkreślał swoją przewagę. W piątej rundzie obaj zawodnicy ruszyli odważnie do przodu – cios za cios. Sarara trafił high kickiem, Francuz odpowiedział mocnym lewym sierpem. Na twarzach zawodników widać było zmęczenie, ale do końca dawali z siebie wszystko. Ciekawych pięć rund. Początek dla Francuza, później kontrolę nad pojedynkiem przejął Polak. Na tronie kategorii ciężkiej pozostał Tomasz Sarara.

Udany debiut w organizacji DSF Kickboxing Challenge zaliczył Łukasz Jarosz. 40-latek na przestrzeni trzech rund był zdecydowanie lepszy od Wendella Roche'a. Wydawało się, że Jarosz może triumfować już w pierwszej rundzie. Polak narzucił szybkie tempo i nawałnica ciosów zasypała zawodnika z Curacao. Roche był liczony, jednak przetrwał napór Jarosza. W kolejnych rundach starał się być równorzędnym rywalem dla dwukrotnego mistrza świata ISKA. Nikt nie mógł mieć jednak wątpliwości – Jarosz wygrał jednogłośną decyzją sędziów.

Pięć morderczych rund obejrzeli kibice zgromadzeni w hali przy ul. Reymonta w Krakowie. Marcin Mazurkiewicz i Piotr Sokół stworzyli świetne widowisko w starciu o pas mistrzowski DSF w wadze do 75kg. Fantastyczne wymiany, mnóstwo ciosów i szybkie tempo. Ani przez chwilę nie można było narzekać na nudę. Z mistrzowskiego pasa cieszył się jednak Mazurkiewicz, na którego korzyść punktowali sędziowie - 48-47, 49-47, 49-47

W Krakowie miało dojść do dwóch pojedynków ćwierćfinałowych turnieju wagi ciężkiej. Odbył się jeden, ponieważ Kirill Kornilov wycofał się z powodu choroby. W związku z tym do półfinału awansował Tomas Hron. Drugi ćwierćfinał - Dawid Zółtaszek pewnie wypunktował Zakhara Trafimova.

Adam Gielata wykorzystał szansę i zdobył pas mistrzowski DSF w kategorii do 71kg. Zawodnik Punchera Wrocław nie ukrywał swoich aspiracji. Niejednokrotnie podkreślał, że chciałby stoczyć walkę o pas. W Krakowie Jarosław Daschke musiał ustąpić miejsca na tronie Gielacie. Zawodnik Puchera Wrocław okazał się lepszy na przestrzeni trzech rund - 50:46, 49:46, 50:46.

W pozostałych starciach - Kamil Sójkowski przez niejednogłośną decyzję pokonał Tomasza Brotonia, a Rafał Dudek Artura Zakirko.