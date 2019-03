Świętokrzyskie. Tragiczny wypadek samochodowy. Nie żyje reprezentant Polski w piłce ręcznej

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Jacentów w gminie Radoszyce w województwie świętokrzyskim. Z informacji lokalnej policji wynika, że samochód, którym kierował 18-letni mężczyzna z niewiadomych przyczyn zjechał ze skarpy, dachował i znalazł się pod wodą. – Wstępnie ustalono, że kierowca volkswagena jechał drogą lokalną, w kierunku drogi krajowej nr 74. Dojeżdżając do skrzyżowania, gdzie jest ostry zakręt, kierowca zjechał na lewy pas, a następnie z wysokiej skarpy zjechał w dół do rzeki, gdzie pojazd dachował – wyjaśnił Piotr Przygodzki z Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

Kierowcą pojazdu był Dawid Jakubowski, zawodnik Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. 18-latek był wychowankiem KSSPR-u Końskie, który trafił do Piotrkowianina przed sezonem 2018/19. Był reprezentantem Polski juniorów, wziął udział w Mistrzostwach Europy 2018. W Superlidze zagrał w dwóch spotkaniach, w których zdobył trzy gole. Ostatni raz wziął udział w rywalizacji 23 lutego z VIVE Kielce. „Niestety nie ma już wątpliwości...Ta informacja wstrząsnęła nami wszystkimi” – napisali przedstawiciele Piotrkowianina Piotrków Trybunalski.

