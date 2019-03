Historyczna klęska Realu Madryt. Hiszpańskie media i internauci są bezlitośni

W fazie pucharowej Ligi Mistrzów Real Madryt przegrywał tylko raz od 2014 roku. Od półfinału z 2015 roku nie przegrał ani jednego dwumeczu. Ajax Amsterdam przerwał tę niesamowitą serię. Holendrzy sprawili nie lada niespodziankę wyrzucając znacznie wyżej notowaną ekipę Solariego z rozgrywek już w 1/8 finału LM.

Do zwycięstwa w dwumeczu Holendrzy potrzebowali tylko dwóch bramek. W pierwszym spotkaniu Hiszpanie wygrali bowiem 2:1. Wielu kibiców obawiało się jednak o wynik meczu, ponieważ madrytczycy nie zachwycają ostatnio formą. W ostatnim czasie stracili szansę zarówno na zdobycie Pucharu Króla, jak i mistrzostwa Hiszpanii (do lidera - FC Barcelony - tracą aż 12 punktów). Broniący tytułu Hiszpanie przegrali jednak w 1/8 finału 1:4 a w dwumeczu 3:5. Gola dla Realu strzelił w 70. minucie Marco Asensio. Na liście strzelców Ajaxu zapisali się Hakim Ziyech (7. minuta), David Neres (18. minuta), Dusan Tadic (62. minuta) oraz Lasse Schoene (72. minuta).

Hiszpańskie media nie zostawiają na zawodnikach suchej nitki. Manuel Bruna z „El Mundo Deportivo” ocenił, że jest to ogromny kryzys drużyny, który wymaga przede wszystkim zmiany na stanowisku trenera. Dziennik „As” widzi przyszłość drużyny w ciemnych barwach. „To przegrana z rodzaju tych, które stanowią zakończenie pewnej ery. Przegraliśmy z drużyną, która od 13 lat nie dobrnęła nawet do 1/8 Ligi Mistrzów” - pisali komentatorzy. W podobnym tonie ocenili spotkanie dziennikarze gazety „Marca”. „Historyczna porażka i historyczna katastrofa. Real Madryt zakończył swoje panowanie w futbolu w najgorszy możliwy sposób” – czytamy. Fala krytyki wylała się także na Sergio Ramosa. W pierwszym spotkaniu piłkarz specjalnie faulował, aby dostać żółtą kartkę wykluczającą go z gry w dwumeczu.