Królewski powrót Zidane’a. Francuz wraca do Realu Madryt

Zinedine Zidane to francuski piłkarz pochodzenia algierskiego. Występował w barwach AS Cannes, Girondins Bodeaux, Juventusu oraz Realu Madryt. Piłkarską karierę zakończył w 2006 roku po mistrzostwach świata. Jesienią 2015 roku został trenerem Realu Madryt, zastępując na tym stanowisku Rafę Beniteza. W maju 2018 roku na specjalnie zwołanej konferencji prasowej poinformował, że rezygnuje z tej funkcji. – Zdecydowałem zakończyć swoją pracę w roli trenera Realu Madryt. Wiem, że to trudny i dziwny moment, ale uważam, że to najlepszy czas na taką decyzję. Drużyna potrzebuje zmian po trzech latach – tłumaczył swoją decyzję Francuz.

Prezydent klubu Florentino Perez przyznał wówczas, że jest to nieoczekiwana decyzja i sam nie planował zmian na stanowisku trenerskim. – Byłem zaskoczony, to dla mnie cios – tłumaczył.

Zinedine Zidane po raz drugi trenerem Realu Madryt

W poniedziałek 11 marca 2019 roku poinformowano, że Zinedine Zidane po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Podpisał umowę, która obowiązuje do 2022 roku. Co więcej, dostał od Florentino Pereza pełną swobodę w kwestii prowadzenia kadry. Dotychczas funkcję trenera pełnił Santiago Solari.