Pojawiło się nagranie koszmarnego upadku skoczka. Norweg sam nie chciał go wcześniej oglądać

Konkurs w Lahti dobrze kojarzy się polskim kibicom. Wprawdzie Biało-Czerwoni w zmaganiach drużyn zajęli „zaledwie” czwarte miejsce, ale w rywalizacji indywidualnej górą był Kamil Stoch. Mniej powodów do zadowolenia mieli Norwegowie, chociaż Robert Johansson podczas pierwszego konkursu był trzeci. Dzień później podopieczni Alexandra Stoeckla nawet nie awansowali do drugiej serii drużynówki. Wpływ na to miał słaby skok Andreasa Stjernena, który w serii próbnej zaliczył upadek. Nagranie z wypadku miała norweska federacja, która miesiąc od zdarzenia zdecydowała się na upublicznienie materiału.

Wcześniej zakończy karierę

Trener Norwegów przyznał, że sam Stjernen przez długi czas nie chciał oglądać powtórki pechowego skoku. Później przełamał się i zezwolił na udostępnienie filmiku w mediach społecznościowych. – Dziś pod względem psychicznym jest już dobrze – powiedział skoczek cytowany przez WP Sportowe Fakty. – To nie był daleki skok. Było trochę wietrznie, nastąpił nacisk na jedną nartę i poleciałem do przodu. Nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego – dodał.

Chociaż 30-latek już wcześniej zapowiadał zakończenie kariery po bieżącym sezonie, to nic nie wskazywało na to, że przyspieszy swoją decyzję. Po upadku w Lahti i słabszej formie w ostatnich dniach zdecydował, że jego ostatnimi występami będzie udział w cyklu Raw Air. Sam zawodnik przyznał, że prawdopodobnie nie dotrwa do końca imprezy. Niewykluczone, że zakończy karierę już po zawodach w Trondheim, oddając miejsce w kadrze innym zawodnikom, którzy mogą pokazać się z lepszej strony podczas lotów w Vikersund.

Sukcesy Andreasa Stjernena

Andreas Stjernen ma na swoim koncie złoto olimpijskie wywalczone podczas konkursu drużynowego w Pjongczangu. Do tego sukcesu dołożył siedem miejsc na podium w konkursach Pucharu Świata, w tym zwycięstwo w 2018 toku na skoczni Kulm w Tauplitz. W ubiegłym sezonie zgarnął także Puchar Świata w lotach.

