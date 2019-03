„Wspaniale widzieć go ponownie. To zasługa jego charakteru”. Kierowcy Formuły 1 bili brawa Kubicy

Wielkimi krokami zbliża się wyczekiwany początek sezonu 2019 Formuły 1. Już w jutro odbędą się pierwsze treningi przed inaugurującym sezon Grand Prix Australii. Na przedsezonowej konferencji prasowej zjawili się: kierowca RedBull Racing Max Verstappen, Mistrz świata, kierowca Mercedesa Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, kierowca, który w tym sezonie jeździć będzie w barwach Renault i dla którego jest to domowy wyścig, Sebastian Vettel z Ferrari i powracający do ścigania w F1 Robert Kubica z Williamsa.

Powrót po długiej przerwie

Kubica wspominał, że dla niego, przerwa od ścigania była nieco dłuższa niż dla innych kierowców, którzy powrócili właśnie z zimowych wakacji, ale nie ma zamiaru narzekać i skupia się na ponownym nauczeniu się realiów Formuły 1, która mocno zmieniła się przez 8 lat jego nieobecności.

Na te słowa zareagował Australijczyk Daniel Ricciardo, który znany jest jako jeden z najbardziej uśmiechniętych i pozytywnych kierowców w padoku.

– Robert wspomniał, że miał dość długą przerwę zimową, ale myślę, że nikt z nas tak naprawdę nie zdaje sprawy z tego, przez co on przeszedł, aby wrócić do ścigania w Formule 1. To wspaniale widzieć go tutaj ponownie. Znamy się od wielu lat. Myślę, że ten powrót to zasługa jego silnego charakteru. – powiedział Daniel Ricciardo.

Po tych słowach kierowcy i zgromadzeni na sali dziennikarze nagrodzili Roberta Kubicę oklaskami. Jako pierwszy oklaski zaczął bić czterokrotny mistrz świata Sebastian Vettel z Ferrari. To kolejny przykład, który pokazuje, że Robert Kubica cieszy się ogromnym szacunkiem wśród kierowców. Gest Australijczyka docenił zespół Kubicy, który zamieścił fragment konferencji na swoim koncie twitterowym.

Pożegnanie Charliego Whitinga

Konferencja miała jednak także dużo mniej radosną część. Dziś w nocy w wieku 66 lat, zmarł bowiem Charlie Whiting - legenda Formuły 1. Przez wiele lat Whiting sprawował funkcję dyrektora FIA do spraw wyścigów i delegatem ds. bezpieczeństwa. Był także łącznikiem między światem kierowców a regulatorów. To z nim kierowcy rozmawiali o swoich problemach, czy wątpliwościach związanymi ze zmieniającymi się przepisami. Jak wspominali na konferencji Sebastian Vettel i Daniel Ricciardo – Whiting był osobą, która zawsze stała po ich stronie i starała się zrozumieć ich racje.

– Widziałem Sebastiana [Vettela], który spacerował wczoraj z Charliem po padoku, ale postanowiłem, że nie będę im przeszkadzał, gdyż spotkamy się w piątek na oficjalnym spotkaniu z kierowcami. Tak się jednak niestety nie stanie. – powiedział Robert Kubica.