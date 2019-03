Gwiazdor PSG zawieszony. Ukarano go za polubienie wpisu na Instagramie

Adrien Rabiot już od wielu miesięcy jest łączony z FC Barceloną. Reprezentant Francji będzie mógł przejść do „Dumy Katalonii” dopiero w letnim okienku transferowym. Perspektywa gry dla utytułowanej drużyny najwyraźniej tak zafascynowała 23-latka, że nie jest on w stanie skoncentrować się na występach dla Paris-Saint Germain. Zawodnik nie chciał rozmawiać z szefostwem na temat nowego kontraktu, za co już w grudniu został odsunięty od gry w pierwszym składzie. Teraz czeka go kolejne, tym razem dwutygodniowe zawieszenie.

Evra i Pogba się cieszą, Rabiot lajkuje

Jak podaje „L'Equipe”, kara nałożona na zawodnika dotyczy nagrania, jakie na Instagramie udostępnił Patrice Evra. Utytułowany piłkarz w przeszłości reprezentował barwy Manchesteru United. Osiem sezonów spędzonych w szeregach „Czerwonych Diabłów” sprawiło, że w starciu angielskiej ekipy z PSG w Lidze Mistrzów, Evra kibicował podopiecznym Ole Gunnara Solskjaera. Po emocjonującym meczu rewanżowym udostępnił filmik, na którym wystąpił razem z Paulem Pogbą. Francuzi nie kryli radości z powodu wyeliminowania ekipy z Paryża.

Rabiot najwyraźniej albo cieszył się z przegranej swoich kolegów, albo darzy ogromną sympatią Evrę. Gracz PSG polubił wspomniany post, czym podpadł włodarzom PSG. Biorąc pod uwagę fakt, że 23-latek odlicza dni do letniego okienka transferowego, dwa tygodnie zawieszenia nie są dla niego dużym problemem. Kwestią otwartą pozostaje to, jak na kontrowersyjne zachowania Rabiota będą reagowali szefowie jego przyszłego klubu.

Galeria:

MEMY po meczu PSG z Manchesterem United