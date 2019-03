Nagła śmierć 26-letniego mistrza świata w pływaniu. Trenował do olimpiady

Jak podaje „The Guardian” , To poczuł się źle podczas sesji treningowej na University of Florida w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowywał się do kolejnych występów. Pływak został natychmiast zabrany do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Na razie nie ma oficjalnych informacji na temat przyczyny jego śmierci.

Urodzony w Hongkongu zawodnik w wieku dwóch lat przeprowadził się z rodziną do Australii i dorastał w Sydney. W 2011 i 2013 roku występował na mistrzostwach świata. Na swoim koncie ma m.in. złoto w sztafecie 4x100 metrów z Barcelony. W 2014 roku na Igrzyskach Wspólnoty Narodów wywalczył złoto i srebro. W 2016 roku postanowił wrócić do korzeni i zmienił obywatelstwo, by reprezentować Hongkong. W Stanach Zjednoczonych przygotowywał się do występu na igrzyskach w Tokio. Specjalizował się w stylu dowolnym, motylkowym, zmiennym i grzbietowym.

