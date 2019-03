Sukces Skry Bełchatów. Polska ekipa po „złotym secie” awansowała do półfinału Ligi Mistrzów

To, co dzień wcześniej nie powiodło się Treflowi Gdańsk, udało się Skrze Bełchatów. Polska drużyna zameldowała się w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Podobnie jak we wtorek, kwestię awansu rozstrzygnął „złoty set”.