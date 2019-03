Reprezentantki Polski napadnięte na Majorce. Mistrzyni świata opisała wszystko na Facebooku

Historię udaremnionego napadu opisała na Facebooku Małgorzata Białecka, mistrzyni świata w żeglarstwie (klasa RS:X) z 2016 roku. Przyznaje, że nie będzie miło wspominać zgrupowania na Majorce, a bliskie spotkanie ze złodziejem nazywa „najbardziej traumatycznym doświadczeniem swojego życia”. Na swoim profilu na Facebooku opisuje, jak około godziny 4 nad ranem w jej pokoju na drugim piętrze obudził ją buszujący przy jej rzeczach włamywacz.

„Zobaczyłam mężczyznę, było ciemno, widziałam tylko jego oczy. Nigdy nie krzyczałam takim głosem i nigdy nie byłam tak przerażona. Wstałam z łóżka i wypchnęłam go przez okno. To samo, przez które wszedł do mojego pokoju” – relacjonowała. „Zdołał zabrać mój portfel i telefon” – dodała.

Białecka opisuje też, jak nocująca w pokoju obok Kamila Główczak została potraktowana gazem usypiającym. Zawodniczka nie pamiętała rano nawet krzyku koleżanki. Do trenera zadzwoniła trzecia z polskich zawodniczek, Karolina Lipińska.