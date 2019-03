Agnieszka Radwańska nagrała piosenkę. Towarzyszy jej gwiazda światowego formatu

W listopadzie 2018 roku Agnieszka Radwańska ogłosiła zakończenie sportowej kariery. „Po 13 latach zawodowego grania, kończę swoją przygodę z zawodowym tenisem” – poinformowała w poście na Facebooku polska tenisistka. Jak podkreśliła, była to jedna z najważniejszych decyzji, a jej podjęcie nie było łatwe. „Niestety nie mogłam już trenować jak dawniej, a organizm i tak coraz częściej odmawiał posłuszeństwa. W trosce o swoje zdrowie, z pełną świadomością obciążenia, jakie niesie rywalizacja na tak wysokim poziomie, nie jestem już w stanie zmobilizować swojego organizmu do jeszcze większej eksploatacji” – wyjaśniła tenisistka

To, że Agnieszka Radwańska przeszła na sportową emeryturę, nie oznacza, że wycofała się z życia publicznego. Od kilku tygodni tenisistka występuje w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Teraz zaskoczyła swoich fanów po raz kolejny. W internecie pojawiło się nagranie, na którym Agnieszka Radwańska… śpiewa. Co ciekawe, towarzyszy jej duńska tenisistka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki. Piosenka „We Love Tennis” powstała w związku z benefisem podsumowującym sportową karierę Polki. Muzykę do utworu skomponował Piotr Rubik, a tekst do piosenki napisał Jacek Cygan.

Benefis Agnieszki Radwańskiej odbędzie się 21 maja w TAURON Arena Kraków.

Czytaj także:

Włodzimierz Szaranowicz żegna się z telewizją i widzami? „Nagle zacząłem wolniej kojarzyć”