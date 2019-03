Mistrzyni tenisa opowiada o walce z nadwagą. „Byłam tak gruba, że wstydziłam się wyjść z domu”

Jelena Dokić to australijska tenisistka, która ma na swoim koncie wiele sportowych sukcesów. Zawodniczka może się pochwalić tytułem wicemistrzyni French Open 2001. Była także półfinalistką Wimbledonu w 2000 roku. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 4. miejscu w 2002 roku. W 1999 roku wraz z drużyną Australii zdobyła Puchar Hopmana. Była reprezentantką Serbii i Czarnogóry oraz Australii w Pucharze Federacji i reprezentantką Australii na letnich igrzyskach olimpijskich.

Po zakończeniu sportowej kariery zawodniczka miała poważne problemy z wagą. – Nie mogłam sobie poradzić z tym, że nagle to wszystko się skończyło. Tenis był całym moim życiem. Treningi, podróże, zawody, to wszystko nagle się skończyło. Nie wiedziałam, co mam zrobić ze swoim życiem. Chciałam zajeść swoje smutki – tłumaczyła. 35-latka przyznała, że była tak gruba, że wstydziła się wychodzić z domu. Ważyła wówczas ponad 120 kilogramów. – Nie lubiłam siebie. A jednocześnie byłam zdeterminowana, aby się zmienić. Chciałam wrócić do dawnej siebie, chociaż wiedziałam, że będzie to bardzo trudne – podkreśliła.

„Pokazuje innym swoją przemianę, bo chcę inspirować”

Tenisistka pokazywała w mediach społecznościowych zdjęcia z treningów, podczas których próbowała zrzucić wagę. – Dokumentowałam swoje postępy, jednak starałam się pokazywać wyłącznie twarz, nie chciałam, aby ludzie widzieli moje ciało. Obawiałam się komentarzy, tego, że ludzie będą mnie oceniać. Teraz ważę około 80 kg. Pokazuje innym swoją przemianę, bo chcę inspirować, motywować i pomagać innym, zwłaszcza kobietom – opowiadała.



Dokić przyznała, że konieczna była zmiana nawyków żywieniowych i pomoc dietetyka. – Miałam szczegółowo rozpisany jadłospis, dostawałam konkretne potrawy i nie mogłam jeść nic innego. Mój dietetyk wspierał mnie na każdym kroku. Tu nie chodzi tylko o samą wagę, ale przede wszystkim o to, aby prowadzić zdrowy styl życia, który pozwoli nam się czuć pewnie w swoim ciele – podkreśliła była tenisistka.

