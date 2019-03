Nie żyje Jan Dydak. Był brązowym medalistą igrzysk olimpijskich

Informację o śmierci sportowca przekazał Onet. Jan Dydak zmarł 27 marca w Słupsku. Jego największych sukcesem był brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Seulu, który wywalczył w wadze półśredniej. Na swoim koncie miał także trzecie miejsce na mistrzostwach Europy. Trzykrotnie sięgał po tytuł mistrza Polski, a na przełomie lat 80. i 90. obok Andrzeja Gołoty i Dariusza Michalczewskiego był uznawany za największy talent polskiego boksu.

Bilans walk i zakończenie kariery

Reprezentant klubu Czarnych Słupsk stoczył oficjalnie 171 walk, z czego wygrał 159. Dwie walki zakończyły się remisem, a 10 przegraną. Być może do swojego dorobku dopisałby kolejne sukcesy, ale jego plany pokrzyżowały problemy zdrowotne, które dały o sobie znać już podczas igrzysk w Seulu. Dydak w 1991 roku zawiesił rękawice na kołku. Do sportu powrócił jeszcze w 2005 roku, kiedy to został trenerem sekcji bokserskiej Czarnych Słupsk.

Dydak, który w czerwcu skończyłby 51 lat, zmarł w środę 27 marca po ciężkiej chorobie.

