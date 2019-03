Tomasz Smokowski odpowiada na wyznanie Marka Plawgo. „Byłem bliski decyzji nieodwracalnych”

Oświadczenie Marka Plawgo, który przyznał się do walki z depresją, wywołało liczne reakcje i zaowocowało wieloma słowami wsparcia na Twitterze pod adresem byłego biegacza. Wśród osób, które postanowiły zabrać głos, znalazł się Tomasz Smokowski, były dyrektor redakcji sportowej nc, komentator Telewizji Polsat.

„Przeczytawszy Twoją relację ze zmagania się z » chorobą duszy «, postanowiłem stanąć z Tobą ramię w ramię, by wzmocnić Twój przekaz” – napisał na Twitterze dziennikarz, zwracając się do byłego sportowca. „Przez blisko dwa lata, będąc szefem sportu w C+, zmagałem się z głęboką depresją. Długa to była walka – poparta silnymi środkami i niezbędną terapią najpierw psychiatryczną, a potem psychologiczną. (...) Byłem bliski decyzji nieodwracalnych, zmieniających całe życie moje i bliskich” – wyznał dziennikarz. Komentator Polsatu podkreślił, że powinno się zerwać z myśleniem o depresji jako chorobie ludzi słabych, a o chorych jako o „przegrywach” , czy tych, którzy „zmyślają” .