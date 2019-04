Jest porównywana do Anny Lewandowskiej. Partnerka Macieja Kota podbije świat fitnessu?

O 27-letnim Macieju Kocie, polskim skoczku narciarskim, było w tym sezonie nieco ciszej z powodu gorszej dyspozycji sportowej. Choć ten sezon pod względem sportowym z pewnością nie był jednym z najbardziej udanych w jego karierze, Kot z pewnością może mówić o sporym szczęściu w życiu prywatnym. Sportowiec od wielu lat jest związany z Agnieszką Lewkowicz, trenerką personalną. Wybranka skoczka narciarskiego w chwilach wolnych od treningów prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje ponad 24 tysiące użytkowników aplikacji.

W ostatnim czasie Lewkowicz udzieliła szczerego wywiadu portalowi Sportowe Fakty. Trenerka mówiła m.in. o porównaniach do Ewy Chodakowskiej czy Anny Lewandowskiej. – Nie porównywałabym nas. Jesteśmy różne. Poza tym, dziewczyny są na wyższym poziomie niż ja. Więcej o nich słychać. Ja jeszcze działam w tle, nie jest tak, że zna mnie cała Polska. Poza tym, każda z nas ma swój sposób na trening. Ludzie sami muszą wybrać, która osobowość do nich bardziej trafia – oceniła.

Partnerka Macieja Kota przyznała jednak, że częściej jest porównywana do Anny Lewandowskiej ze względu na urodę. – Słyszałam, że jestem do niej podobna. Jeśli tak twierdzą, to w porządku. Wolałabym być jednak postrzegana przez pryzmat samej siebie. Uprawiamy tylko ten sam zawód. To tak, jakby porównywać różne osobowości tramwajarzy – tłumaczyła. 25-latka pochwaliła się także nowym wyzwaniem, które przed nią stoi. – Wkrótce otwieram własne studio w Nowym Targu. Maciek pomagał mi z dokumentami. Było dużo papierkowej roboty, a on się w tym świetnie odnajduje. Jest moim prywatnym księgowym – powiedziała trenerka.