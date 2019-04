Grzegorz Krychowiak znalazł się na wstydliwej liście. Dziennikarze byli dla niego bezlitośni

Francuski „Le Parisen” opublikował listę najgorszych transferów Paris Saint-Germain z ostatnich lat. W zestawieniu uwzględniono Jese Rodrigueza oraz Erica Maxima Choupo-Motinga, który w kilka dni temu meczu z RC Strasbourg popisał się spektakularnym pudłem. Na liście znaleźli się również Lasanna Diara, który zasłynął licznymi kontuzjami oraz Hatem Ben Arfa, dla którego dogadanie się z ówczesnym trenerem, Unai Emerym, było mocno problematyczne. Dziennikarze nie zapomnieli także o Diego Lugano, który „był równie szybki jak pociąg towarowy” czy Davidzie Beckhamie, dla którego 10 meczów rozegranych w barwach PSG były ostatnimi w karierze. Osobny akapit poświęcono Grzegorzowi Krychowiakowi.

Dwa kowadła

Reprezentant Polski po świetnych występach w Sevilii przeniósł się w 2016 roku do ekipy z Paryża. Krychowiak zameldował się w PSG świeżo po grze na Euro 2016, gdzie biało-czerwoni pokazali się z bardzo dobrej strony. Nic więc dziwnego, że sztab oraz kibice dużo obiecywali sobie po pomocniku. Ten jednak rozczarował i miał spore problemy z wywalczeniem sobie miejsca w wyjściowej jedenastce.

Dziennikarze przypomnieli, że chociaż były gracz Sevilii kosztował 35 mln euro i zarabiał 500 tys. na miesiąc, to w ciągu gry we Francji rozegrał zaledwie 19 spotkań. Był dwukrotnie wypożyczany, a obecnie reprezentuje Lokomotiw Moskwa, który prawdopodobnie zdecyduje się na wykupienie „Krychy”. „Le Parisien” nazwał go „jednym z najgorszych sportowych wyborów klubu”. „Któregoś razu powiedziano, że zamiast stóp ma dwa kowadła, co było obrazą dla kowadeł” – dodano.

Czytaj także:

Kamil Glik operowany „w trybie pilnym”. AS Monaco przekazało niepokojące wieści