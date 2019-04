Związek chce, by zawodniczki pokazywały mniej ciała w mediach. Wystosował nietypowy apel

Narciarstwo biegowe to bardzo wymagająca dyscyplina. Osiągnięcie sukcesu wymaga nie tylko intensywnych treningów, ale również dbania o zdrowe odżywianie i smukłą, a zarazem umięśnioną sylwetkę. Najlepsze zawodniczki imponują więc nie tylko szybkością, ale również wyglądem, którego mogłaby pozazdrościć niejedna kobieta. Norweska Federacja Narciarska zauważyła jednak, że może to wywołać frustrację i niezdrowe ambicje u młodych adeptów narciarstwa.

„Zawodniczka ćwicząca od 20 lat powinna mieć inne ciało niż 16-latka”

Wspomniany problem poruszyła dyrektor ds. rozwoju przy NSF Brit Baldishol w rozmowie ze szwedzką telewizją SVT. – Ważne jest, żeby nasze biegaczki wiedziały, że istnieje różnica między młodym narciarzem, a narciarzem na poziomie światowym, który rywalizuje od wielu lat. Zawodniczka ćwicząca od 20 lat powinna mieć inne ciało niż 16-latka – wyjaśniła Baldishol.

Dodała, że opracowano wytyczne dotyczące tego, jak norweskie zawodniczki powinny zachowywać się w mediach społecznościowych, by nie tworzyć wyidealizowanego obrazu dotyczącego wymagań stawianych trenującym tę dyscyplinę. – Poprosiliśmy nasze najlepsze zawodniczki o dokonanie świadomego wyboru. Chcemy, by wzięły pod uwagę, że są one wzorem do naśladowania dla młodych dziewczyn – dodała.

Johaug gwiazdą Instagrama

Baldishol podkreśliła, że chodzi tu przede wszystkim o zdjęcia, na których zawodniczki pokazują swoje szczupłe i umięśnione ciała. – Problem jest taki, że Johaug i inne reprezentantki kraju mają za sobą po kilkanaście lat intensywnego i regularnego treningu pod okiem trenerów i lekarzy oraz inną budowę ciała, a 15-latki chcą wyglądać tak jak one wręcz natychmiast – podkreśliła Baldishol.

Wspomniana Theresa Johaug jest nie tylko jedną z najpopularniejszych i najbardziej utytułowanych zawodniczek, ale również popularną postacią w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje już 391 tys. użytkowników, a zawodniczka chętnie publikuje zdjęcia, w tym te, które odsłaniają „nieco” ciała. Czas pokaże, czy biegaczka zastosuje się do sugestii rodzimej federacji.

Czytaj także:

Niepełnosprawni sportowcy krytykują uczestniczkę „Tańca z Gwiazdami”