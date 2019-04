Dramatyczny wypadek podczas ME w podnoszeniu ciężarów. Zawodniczka złamała rękę w dwóch miejscach

Trzydziestoletnia Francuska Gaelle Ketchanke brała udział w Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 76 kilogramów. Podczas zawodów przeprowadzanych w Gruzji doszło do koszmarnego w skutkach wypadku. Zawodniczka była bardzo zdeterminowana, aby podnieść sztangę ważącą 110 kilogramów. Przy trzecim podejściu do zaliczenia próby, gdy Gaelle Ketchanke uniosła sztangę nad głowę, zawodniczka złamała lewą rękę w dwóch miejscach. Podejrzewa się również, że ma zwichnięty łokieć. Ketchanke próbowała balansować ciałem, aby sztanga nie spadła na nią, ale nie udało się tego uniknąć.

Zawody były transmitowane na żywo w wielu stacjach telewizyjnych. Nagranie ze zdarzenia trafiło także do mediów społecznościowych. Uprzedzamy – przedstawione sceny są drastyczne. Zawodniczka została przewieziona do szpitala. Ketchanke jest między innymi srebrną medalistką Mistrzostw Europy z 2016, a także 2018 roku. Kontuzja z pewnością na wiele miesięcy wykluczy ją z uczestnictwa w zawodach.