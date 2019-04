Warszawa. Narodowe Święto Biegania już w ten weekend. Spore utrudnienia w ruchu

Jak co roku, wszystko rozpoczyna się i kończy w okolicach PGE Narodowego. Biegacze wystartują na Wybrzeżu Szczecińskim, a swoje zmagania zakończą w Miasteczku Biegacza na błoniach stadionu. Trasa biegu 42,195 km przebiega najciekawszymi miejscami w Warszawie i obejmuje następujące dzielnice: Praga Południe, Mokotów, Śródmieście i Żoliborz. Dla zawodników w czerwonych koszulkach szczególnie ciekawe będą ostatnie kilometry trasy, podczas których pokonają między innymi turystyczne ulice stolicy w okolicach Starego Miasta. Limit czasu w maratonie to 5 godzin i 30 minut od strzału startera. W ramach ORLEN Warsaw Marathon odbywają się również Mistrzostwa Polski w maratonie mężczyzn.

Nie mniej interesująco zapowiada się trasa biegu OSHEE 10 km. Rozpoczynając na Wybrzeżu Szczecińskim, biegacze w białych koszulkach pokonają najpierw Most Świętokrzyski, kierując się później ulicą Tamka na Krakowskie Przedmieście. Zabytkowe budynki Uniwersytetu Warszawskiego, Pomnik Kopernika czy Zamek Królewski, to tylko kilka z wartych uwagi obiektów na trasie. Na pokonanie dystansu zawodnicy będą mieć godzinę i 40 minut. Tradycją już jest, że biegi na obu dystansach rozpoczynają się jednocześnie o godzinie 9.00, a zawodnicy startują w przeciwnych kierunkach na Wybrzeżu Szczecińskim, tworząc biało-czerwoną flagę. Na mecie na błoniach PGE Narodowego na każdego z biegaczy będzie czekał medal.

Dzień przed głównymi biegami, w sobotę 13 kwietnia, odbędą się biegi dziecięce PZLA w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!” – w godzinach przedpołudniowych i o godzinie 16.00 Charytatywny Marszobieg, z którego zebrane środki zostaną w całości przekazane na rzecz Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. To kolejny raz, kiedy PKN ORLEN wspiera Ośrodek. Ponadto akcję wspiera także Fundacja ORLEN Dar Serca, która zdecydowała się dodatkowo podwoić zebraną podczas niej kwotę. Zapisy na Charytatywny Marszobieg możliwe są jeszcze do piątku na stronie www.orlenmarathon.pl oraz do soboty w Biurze Zawodów. Do aktywnego udziału organizatorzy zapraszają wszystkich, bez względu na poziom zaawansowania czy wiek. Nie będzie prowadzona klasyfikacja i pomiar czasu, a dystans to tylko 1,5 km. W ciągu całego weekendu Narodowego Święta Biegania atrakcji nie zabraknie również dla całych rodzin.

Orlen Warsaw Marathon 2019 - utrudnienia

14 kwietnia zmotoryzowani mieszkańcy stolicy powinni omijać okolice stadionu PGE Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem Wybrzeża Szczecińskiego. Ta ulica będzie zamknięta dla ruchu już od 6 rano, a utrudnienia potrwają na niej do około godziny 16. Trasa maratonu obejmie następujące dzielnice: Pragę Południe, Mokotów, Śródmieście i Żoliborz. Zmagania rozpoczną się na ulicy Wybrzeże Szczecińskie, tuż przy PGE Narodowym, skąd biegacze wystartują o godzinie 9:00. Limit czasu to 5 godzin i 30 minut od strzału startera. Na głównych ulicach miasta, między innymi na: Wybrzeżu Kościuszkowskim, Wybrzeżu Gdańskim, i Wybrzeżu Gdyńskim Narodowe Święto biegania dzieli się z kierowcami jezdnią. Dokładnie mówiąc, chodzi o odcinek od ul. Karowej do ul. Krajewskiego. Na użytek biegaczy wyłączony zostanie również tylko jeden pas ruchu zachodniej jezdni Wisłostrady. Cały czas będzie zachowana jej drożność w obu kierunkach.

Podobne ustalenia dotyczą ulicy Czerniakowskiej. Od odcinka przy ul. Suligowskiego, aż do Mostu Poniatowskiego i Jaracza, na potrzeby maratonu będzie wyłączony tylko jeden z trzech pasów zachodniej jezdni. Limit czasu na ukończenie maratonu to wspomniane wyżej 5 godzin i 30 minut, jednak konkretne ulice będą zamykane dla ruchu tylko czasowo i odcinkowo - w zależności od miejsca, w którym w danym czasie będą biegli zawodnicy. Ponadto służby porządkowe podczas całego czasu trwania ORLEN Warsaw Marathon będą dbały o jak najczęstsze włączanie ruchu poprzecznego na ulicach wzdłuż całej trasy biegu.

Maraton rozpoczyna się o godzinie 9:00 i pobiegnie następującymi ulicami: Aleja Poniatowskiego - Aleja Waszyngtona - Kinowa - Zbaraska - Międzyborska - Aleja Waszyngtona - Wał Miedzeszyński - Zwycięzców - Saska - Egipska - Bora-Komorowskiego - gen. A.E. Fieldorfa “Nila” - Wał Miedzeszyński - Wybrzeże Szczecińskie - Most Świętokrzyski - Tamka - Leona Kruczkowskiego - Rozbrat - Myśliwiecka - Agrykola - al. Tomasza Hopfera - Myśliwiecka - Piękna - al. Ujazdowskie - al. Jana Chrystiana Szucha - Puławska - Idzikowskiego - Sobieskiego - Belwederska - Jurija Gagarina - Podchorążych - Suligowskiego - Czerniakowska - Solec - Wioślarska - Wybrzeże Szczecińskie - Wybrzeże Kościuszkowskie - Tamka - Krakowskie Przedmieście - Miodowa - Bonifraterska - Konwiktorska - Zakroczymska - Krajewskiego - Wybrzeże Gdańskie - Wybrzeże Kościuszkowskie - Most Świętokrzyski - Wybrzeże Szczecińskie - Aleja Poniatowskiego.

Bieg OSHEE na 10 km wystartuje o 9:00 i pobiegnie następującą trasą: Aleja Poniatowskiego - Wybrzeże Szczecińskie - Most Świętokrzyski - Tamka - Krakowskie Przedmieście - Miodowa - Bonifraterska - Konwiktorska - Wybrzeże Gdańskie - Wybrzeże Kościuszkowskie - Most Świętokrzyski - Wybrzeże Szczecińskie - Aleja Poniatowskiego. Limit czasu dla krótszego dystansu to 2 godziny - po tym czasie nie powinno być już żadnych utrudnień.

Dodatkowo, dzień wcześniej na błoniach stadionu PGE Narodowego odbędzie się Charytatywny Marszobieg, który również jest częścią ORLEN Warsaw Marathon. Zamknięte będą ulice Siwca i Sokola przy nasypie kolejowym, oraz Wybrzeże Szczecińskie od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Poniatowskiego - to wszystko w godzinach 15:30-16:45. Start Charytatywnego Marszobiegu planowany jest na godzinę 16:00.

Zarówno dla uczestników, jak i dla mieszkańców Warszawy została uruchomiona specjalna infolinia pod numerem + 48 22 230 22 70. Z organizatorami można kontaktować się również mailowo pod adresem: [email protected]