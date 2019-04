DSF Kickboxing Challange 22: Nowy Sącz Bartkowicz vs Shostak

Bratkowicz nie miał sobie równych podczas ostatnich mistrzostw Polski Polskiego Związku Kickboxingu w formule low kick, na której debiutował w kategorii do 81 kg. Podopieczny Rafała Petertila pozostawił w pokonanym polu min. pretendenta do mistrzowskiego pasa DSFu w wadze do 75 kg, Piotra Sokoła czy reprezentanta Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki, Arkadiusza Kaszubę. Mający passę 4 zwycięstw z rzędu zawodnik Gym-Fight Wrocław ma jednak chrapkę na tytuł w drugiej kategorii wagowej. Po drugiej obronie pasa i pokonaniu mocnego Czecha, Daniela Veidenthalera chmpion DSF Kickboxing Challenge szuka dla siebie nowych, jeszcze bardziej wymagających wyzwań. Pojedynek z Białorusinem ma być pierwszym przystankiem do hitowej walki z panującym mistrzem w wadze do 81 kg, Kamilem Jenelem. Bratkowicz, który wcześniej rywalizował w swojej naturalnej wadze, postanowił w końcu zbić więcej niż 2 kg do walki i przejść do historii DSF Kickboxing Challenge. Wzorem wielu innych sportowców ‘Mad Max’ spróbuje dokonać czegoś, co udało się tylko najwybitniejszym fighterom. W swojej dziewiątej walce planuje zrobić pierwszy krok do wielkości, a trzeba przyznać, że rywalizację w nowej kategorii zaczyna z wysokiego pułapu.

Mikita Szostak pojawił się już raz w ringu DSF Kickboxing Challenge. Trenujący w stolicy Białorusi fighter pokonał na DSF 18 notowanego w czołówce polskich rankingów, Dawida Mirkowskiego z warszawskiej Garudy. Miński kickboxer wygrał wszystkie trzy rundy na kartach u wszystkich trzech sędziów, co jest najlepszą rekomendacją jego klasy sportowej. Dodatkowo ma za sobą liczne sukcesy na amatorskich ringach. W rywalizacji amatorskiej zdobywał medale mistrza Białorusi, Europy i świata w Muay Thai, dokładając do tego mistrzostwo swojego kraju w formule K-1 oraz brązowy medal na The World Games we Wrocławiu. Reprezentant uznawanej za jedną z najlepszych szkół boksu tajskiego na świecie będzie bardzo trudnym rywalem dla Bratkowicza i szanse obydwu zawodników oceniane są na 50:50.

Czy Maksymilian Bratkowicz wykona pierwszy krok w kierunku drugiego pasa DSFu, czy może plany pokrzyżuje mu utytułowany Mikita Szostak? Polska szkoła kickboxingu vs białoruska szkoła Muay Thai. Zderzenie ringowych stylów już 26 kwietnia w Nowym Sączu.

Bilety na galę DSF 22: Droga Wojownika do nabycia na stronie internetowej DSFticket.com. Transmisję z gali będzie można obejrzeć w telewizji TVP Sport, a także za pośrednictwem strony internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Walka wieczoru:

Pojedynek o pas DSF Kickboxing Challenge:

75 kg: Marcin Mazurkiewicz (Fight House Nowy Sącz) vs Dominik Zadora (ArtNox Fight Sports)

Co-main event:

75 kg: Rafał Dudek (Fight House Nowy Sącz) vs Jerzy ‘Juras’ Wroński (Palestra Warszawa)

Walki rankingowe:

81 kg: Maksymilian Bratkowicz (Polska) vs Mikita Shostak (Białoruś)

65 kg: Michał Królik (Paco Team Katowice) vs TBA*

Mecz Polska vs Niemcy:

+91 kg: Mateusz Duczmal (Polska) vs

75 kg: Piotr Sokół (Polska) vs

71 kg: Tomasz Brotoń (Polska) vs

* - przeciwnik Michała Królika zostanie ogłoszony w najbliższym czasie"