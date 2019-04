DSF Kickboxing Challange 22: Nowy Sącz Dudek vs Juras

Rafał Dudek to jeden z najlepszych kickboxerów ostatnich lat bez podziału na kategorie wagowe w Polsce. Nowosądeczanin walczył dla czołowych organizacji na świecie: Glory, Superkombat, It’s Showtime, Shootboxing oraz Enfusion. Zawodnik i trener Fight House Nowy Sącz dzielił ring z takimi sławami kickboxngu jak: Itay Gershon, Nordin Ben Moh, Hiroaki Suzuki, Murthel Groenhart czy Chahid Oulad El Hadj. Podopieczny Mike’a Passaniera przecierał szlaki w organizacji It’s Showtime, która po upadku japońskiego K-1 była uznawana za najlepszą na świecie. Ponadto w swoim dorobku ma pas mistrza świata WAKO Pro. Fani DSF Kickboxing Challenge wielokrotnie oglądali go na ringu w Polsce. W czerwcu 2017 roku Dudek po raz ostatni zawalczył przed swoją publicznością w Nowym Sącz. W walce wieczoru DSF Kickboxing Challenge 10 pokonał byłego mistrza Europy w boksie, Rafała Jackiewicza. Jak widać promotor Sławomir Duba ma przygotowane dla Rafała tylko wielkie walki. Nic dziwnego, że w następnej Dudek zmierzy się ze stołeczną legendą. Nowosądeczanin ma apetyt na zwycięstwo, które ma przybliżyć go do starcia o pas mistrzowski DSF, dzierżony obecnie przez reprezentanta Punchera Wrocław, Adama Gielatę. Dudek miał to trofeum na wyciągnięcie ręki jednak przegrał na punkty z Jarosławem Daschke podczas DSF 16: Śląskie Tąpniecie, co było ogromną sensacją w polskim kickboxingu. Tamta porażka podziałała jak kubeł zimnej wody wylany na głowę fightera z Nowego Sącza, który już dwie gale później pokonał utalentowanego Artura Zakirko, rewanżując się za porażkę z Ukraińcem jednego z jego podopiecznych. 34-letni fighter nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i wciąż ma w planach podbój światowych ringów. Pojedynek z Wrońskim ma być dla niego kolejnym przystankiem w drodze do tego celu.

Wszyscy pamiętają mrożący krew w żyłach nokaut Jerzego Wrońskiego, kiedy odprawił obrotówką Janu Cruza na DSF Kickboxing Challenge 9 w Warszawie. Media branżowe zgodnie okrzyknęły to skończenie nokautem roku w polskim kickboxingu. Podopieczny Łukasza Roli z warszawskiej Palestry stoczył później dwie walki z Piotrem Sokołem, w których raz wyszedł jako zwycięzca, a raz jako pokonany. Jak się okazało później, Warszawianin w drugiej walce z reprezentantem Ringu Kraków wyszedł z poważną kontuzją pleców. Pokazał jednak charakter, prawdziwego wojownika podejmując się walki i dając z siebie wszystko. Wroński udowodnił tym samym, że jest prawdziwym wojownikiem stawiającym fighterski honor ponad wszystko. Przyjął wyzwanie rzucone przez młodego kickboxera z Krakowa i mimo kontuzji walczył o zwycięstwo. Droga wojownika, którą przechodzi Wroński nie zawsze była usłana różami, a teraz los stawia przed nim największe wyzwanie w zawodowej karierze. Przewaga warunków fizycznych nie daje gwarancji, że w starciu z tak doświadczonym rywalem jak Rafał Dudek, ‘Juras’ będzie mógł dyktować warunki walki. Reprezentant Palestry stawia wszystko w walce legend, mając na celu zgarnięcie całej puli. Wieczną chwałę.

Nowy Sącz zapłonie podczas walki Rafał Dudek vs Jerzy Wroński już 26 kwietnia. Weteran największych organizacji na świecie kontra mistrz zabójczych technik obrotowych. Piorunująca szybkość i żelazna kondycja Rafała przeciwko zwierzęcej sile i doszlifowanej technice ‘Jurasa’. Historia dzieje się na naszych oczach! Zapraszamy 26 kwietnia do Nowego Sącza i przed telewizory do TVP Sport.

Walka wieczoru:

Pojedynek o pas DSF Kickboxing Challenge:

75 kg: Marcin Mazurkiewicz (Fight House Nowy Sącz) vs Dominik Zadora (ArtNox Fight Sports)

Co-main event:

75 kg: Rafał Dudek (Fight House Nowy Sącz) vs Jerzy ‘Juras’ Wroński (Palestra Warszawa)

Walki rankingowe:

+91 kg: Adam Abood al Hassani (NKSW Nowy Targ) vs TBA*

75 kg: Piotr Sokół (Ring Kraków) vs TBA*

71 kg: Tomasz Brotoń (Fight House Nowy Sącz) vs TBA*

65 kg: Michał Królik (Paco Team Katowice) vs TBA*

* - przeciwnicy Polaków zostaną ogłoszeni w najbliższym czasie