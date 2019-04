Jarosław B. zatrzymany. Były piłkarz podejrzany o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej

Jak podaje RMF FM, do zatrzymania Jarosława B. doszło we wtorek w Sopocie. Mężczyzna miał stawić się na przesłuchanie w prokuraturze po tym, jak zawiadomienie o przestępstwie złożyła dwudziestokilkuletnia kobieta. Z informacji przekazanych nieoficjalnie przez radio wynika, że śledczy zabezpieczyli m.in. nagrania z hotelowego monitoringu. Prokuratura nie chce zdradzań więcej szczegółów, ale wiadomo, że obecnie trwają czynności co wskazuje na to, że Jarosław B. prawdopodobnie zostanie przesłuchany.

Jarosław B. występował w klubach takich jak Amica Wronki, Widzew Łódź czy Lechia Gdańsk. Zaliczył także osiem spotkań w reprezentacji Polski, notując jedno trafienie w meczu towarzyskim z Maltą. Był związany z Anną Przybylską, która zmarła w 2014 roku. Para doczekała się trójki dzieci.

Zatrzymanie byłego wiceprezesa

To niejedyne zatrzymanie związane ze światem sportu, do którego doszło w ostatnim czasie. Również we wtorek RMF FM przekazało informację o zatrzymaniu byłego wiceprezesa Wisły Kraków, który jest podejrzewany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Sprawa dotyczy handlu narkotyków, jaki miał odbywać się na południu Polski. Zdaniem śledczych używki były rozprowadzane m.in. podczas meczów.

