Stoch, Jędrzejczyk, Radwańska, Chodakowska. Największe gwiazdy sportu na Go Active Show 2019!

W tym roku uczestnicy spotkają się m. in. z Ewą Chodakowską, Agnieszką Radwańską, Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim, Stefanem Hula, Qczajem i wieloma innymi gwiazdami. Ambasadorką i twarzą Go Active Show jest Ewa Chodakowska, która z tymi targami związana jest od samego początku. Ile tysięcy osób zdecyduje się w tym roku uczestniczyć we wspólnym treningu?

Gwiazdy na targach

Podczas III edycji Go Active Show na siedmiu scenach uczestnicy spotkają najlepszych master trenerów z całego świata, międzynarodowe szkoły oraz twórców popularnych form fitness. Przez trzy dni uczestnycy będą mogli uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach przygotowanych przez ZUMBA ®, STRONG by ZUMBA ®, SALSATION ®, bodyART ®, ART OF LIVING ® czy SAF AQUA ®. Wśród master trenerów pojawią się m. in.: Ilker Dural, Izabela Kin-Janda, Steve Boedt, Alejandro Angulo, Robert Steinbacher, Alexa Le, Marta Tymoszewicz – Bednarz, Swami Jaataveda, Francisco Estevão, Silvia Senati czy Gabriele Tufano. Organizatorzy podkreślają, że chcą łączyć event z biznesem, dlatego obok warsztatów, zawodów i sportowych wyzwań pojawią się światowe marki, które zaprezentują najnowsze trendy.

Motywują do wysiłku i pokazują, że marzenia są na wyciągnięcie ręki. Ich przepis na sukces? Ciężka praca, siódme poty na treningach, ale przede wszystkim – pozytywna energia. Na Go Active Show pojawią się:

• Ewa Chodakowska - Na targach Go Active Show w Ptak Warsaw Expo gości od samego początku. Jej książki i programy treningowe nie schodzą z list bestsellerów. „Królowa fitnessu” zaprosi do wspólnego treningu i tym samym udowodni, że warto codziennie stawać się lepszą wersją samej siebie.

• Agnieszka Radwańska – Podkreśla, że tenis to sport z klasą, a miłość do aktywności fizycznej ma zapisaną w genach. Druga w historii Polka, która dotarła do finału turnieju wielkoszlemowego w singlu (Wimbledon 2012), a także do półfinału Australian Open 2010 oraz US Open 2011. W 2015 roku osiągnęła tenisowy szczyt, wygrywając turniej WTA Masters, uznawany za nieoficjalne mistrzostwa świata.

• Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Stefan Hula - Najlepsi polscy skoczkowie narciarscy, medaliści Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich poprowadzą 30-minutowy trening dla wszystkich fanów i zdradzą, jak wyglądają ich codzienne przygotowania do zawodów. Rok temu w spotkaniu ze Stochem, Kubackim i Hulą wzięły udział tysiące kibiców. Skoczkowie przez ponad 1,5 godziny rozdawali autografy i robili zdjęcia z miłośnikami ich talentu. Najwytrwalsi czekali na zdjęcie z Mistrzami z Lahti nawet ponad godzinę!

• Qczaj – Wulkan energii, którego pokochały Polki. Znany nie tylko z poczucia humoru i skutecznej motywacji do treningów. Za sprawą ogromnego dystansu do swojej przeszłości i wyglądu zjednał sobie sympatię setek tysięcy internautów. Najpopularniejszy trener z Podhala i video blogger przekonuje w swoich filmach, by „ukochać się” i „jechać z tym rzyciem”.

• Joanna Jędrzejczyk – Najlepsza zawodniczka MMA w Polsce i była mistrzyni wagi słomkowej. Trzy razy sięgnęła po mistrzostwo świata, dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Europy. Zapowiada, że nie podda się po ostatnich niepowodzeniach, zawalczy w 115 funtach i wygra pas. „Zapamiętajcie moje słowa tu i teraz” – mówiła dziennikarzom.

• Siostry ADiHD – Na treningach wylewają siódme poty, skacząc na trampolinach. Ilona i Milena Krawczyńska już od dziecka wyróżniały się niesamowitą energią, teraz udowadniają, że podczas godziny treningu można spalić nawet 800 kalorii! Podczas targów Go Active Show podpowiedzą, na co zwrócić uwagę podczas treningów.

• Fit Lovers – Kochają wyzwania, zakręcone przygody i zarażają energią! Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, zdobyli szerszą popularność za sprawą programu „Ameryka Express”. Nie wyobrażają sobie życia bez adrenaliny, a przy tym wszędzie, gdzie tylko się pojawią, robią furorę.

• Robert Burneika - znany jako “Hardkorowy Koksu”, litewski kulturysta, zawodnik MMA, współautor oraz jednocześnie bohater filmów zachęcających do trenowania kulturystyki umieszczonych w serwisie YouTube.

• Shaun T - jest znaną na całym świecie amerykańską gwiazdą fitnessu. To także trener i motywator. Od pewnego czasu realizuje się także jako mówca-coach. Jest też gwiazdą rozrywki, która na stałe wpisała się w świat show biznesu w USA. Gości w telewizjach śniadaniowych, był na kanapie u Oprah Winfrey, coraz częściej realizuje się jako host rozmaitych wydarzeń rozrywkowych.

Wśród atrakcji znajdą się:

RUMMAGEDDON - Majowy, warszawski Runmageddonu odbędzie się w zupełnie nowej lokalizacji i okolicznościach. Będzie jednym z największych wydarzeń towarzyszących pełnym sportowej inspiracji targom GO Active Show 2019. Runmageddon Ptak Warsaw Expo będzie świetną okazją by zmierzyć się z jedną z pięciu formuł Runmageddonu. Naj-młodsi w wieku 4-11 lat staną przed zadaniem pokonania jednokilometrowego Runmageddonu Kids z 10 utrudnieniami. Nastolatkowie 12-15 lat będą mogli sprawdzić się na dwukilometrowej trasie JUNIOR z 15 przeszkodami. Osoby dorosłe oraz te, które skończyły już 16 lat będą miały do wyboru, aż 2 formuły zróżnicowane poziomem trudności: INTRO - 3 kilometrowy odcinek z 15 przeszkodami i REKRUT 6 kilometrowy z 30 utrudnieniami. Osoby doświadczone w bieganiu i pokonywaniu przeszkód, które skończyły 18 lat będą mogły zmierzyć się z 12 kilometrową formułą Classic najeżoną 50 przeszkodami.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DANCE & FITNESS To unikalna formuła z gwiazdami branży z całego świata, które zaprezentują najpopularniejsze formy fitness na 5 scenach przygotowanych przez organizatora targów. To będą 3 dni tętniące energią, wypełnione wspólnymi ćwiczeniami, treningami oraz szkoleniami.

FITNESS EXTRAVAGANZA To już II edycja Międzynarodowych Mistrzostw w Grupowych Zajęciach Fitness, w których do sportowej rywalizacji staną instruktorzy fitness z całej Polski. Walczący ze sobą instruktorzy zaprezentują autorskie lekcje fitness. Do zajęć – w charakterze uczestników – będą mogli przyłączyć się wszyscy odwiedzający Go Active Show.

ZUMBA MASTERCLASS Każdy odwiedzający będzie miał niepowtarzalną szansę uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez najlepszych instruktorów Zumby. To doskonała okazja do poznania nowych technik choreograficznych, ale także świetnej zabawy.

SALSATION MASTERCLASS Podczas warsztatów Salsation będzie można nie tylko wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez mistrzów w swoim fachu, ale także poprawić ogólną siłę i elastyczność, zwiększyć zakres ruchów ciała i przenieść swoje umiejętności taneczne na wyższy poziom.

OGÓLNOPOLSKIE FORUM AQUA FITNESS To jedyne takie wydarzenie w Polsce! W ten weekend część hali wystawienniczej zamieni się w jeden wielki basen, będący niezwykłą areną do wymiany doświadczen. Podczas Forum zostaną zaprezentowane specjalne masterclassy, zostaną przeprowadzone testy sprzętów, a na scenie wystąpią najlepci instruktorzy z całej Polski.

GARAGE GAMES 2019 To najlepsze zawody CrossFitu w Polsce, podczas których będzie można poznać najsprawniejszych i najbardziej wytrzymałych zawodników CrossFit w Polsce. Właśnie wtedy na terenie Ptak Warsaw Expo odbędą się zawody Garage Games 2019. To jedna z największych i najstarsza w naszym kraju impreza typu Throwdown. Organizatorzy przygotują w tym roku wyjątkowo trudne i bardzo wymagające fizycznie konkurencje.

FESTIWAL BODY & MIND To doskonała okazja dla każdego, kto pragnie rozpieścić swoje ciało i umysł! Go Active Show wraz z Body Art oraz Art of Living stworzyło wydarzenie dla wszystkich miłośników treningu ciała i ducha – FESTIWAL BODY & MIND. Na specjalnie przygotowanych treningach uczestnicy będą mogli popracować nad prawidłową postawą, elastycznością mięśni czy technikami relaksacji. W programie zajęcia z najlepszymi instruktorami, którzy zabiorą Was w prawdziwą mentalną podróż do świata Jogi, Mental Body. Pilatesu, Body Art i innych.

POLISH SPINNING ® EVENT W dniach 25 - 26.05 Spinning Polska po raz drugi zorganizuje Polish Spinning Event podczas Go Active Show ! Na odwiedzających czekają 2 dni czterogodzinnego maratonu, 150 rowerów spinningowych, 4 fantastycznych masterów i 1000 pozytywnych emocji

Podczas tegorocznego GO ACTIVE SHOW w dniach 23-26 maja, odbędzie się II Ogólnopolski Turniej Judo Olimpiad Specjalnych – impreza sportowa najwyższej rangi krajowej Olimpiad Specjalnych w tej dyscyplinie. Podczas zawodów w Ptak Warsaw Expo zobaczymy 60 zawodników z całej Polski, którzy w rywalizacji na tatami zmierzą się o medale Turnieju. Zawody to okazja, by zobaczyć w akcji ambitnych, odważnych zawodników Olimpiad Specjalnych Polska, dla których niepełnosprawność intelektualna jest tylko jedną z przeszkód, którą dzielnie pokonują w drodze do osiągania życiowych sukcesów i zdobywania sportowych laurów.

Go Active Show 2019 w dniach 24-26 maja w Ptak Warsaw Expo. Bilety do zdobycia na stronie www.goactiveshow.pl.