Ta historia obiegła świat. Jechał na mecz ukochanej drużyny, pomylił... Frankfurty

24-letni Alvaro Oliviera podzielił się na Instagramie trasą swojej podróży do Frankfurtu na mecz Eintrachtu Frankfurt z klubem Benefica Lizbona. Mężczyzna rozpoczął podróż z Amadora, niedaleko Lizbony i udał się do Niemiec. Problem w tym, że zamiast Frankfurtu nad Menem, gdzie rozgrywany był mecz, nawigacja poprowadziła go do Frankfurtu nad Odrą, miasta we wschodniej części Niemiec, tuż przy granicy z Polską. Alvaro między czasie zamieszczał nowe informacje o swojej podróży na Instagramie. Pojawiło się tam np. zdjęcie znaku na autostradzie, który zwiastował kierunek Frankfurtu nad Odrą.

Historia obiegła media społecznościowe, a różni internauci zaczęli informować go o jego pomyłce. 24-latek zorientował się, że jest w błędzie, gdy był w odległości około 6 godzin (613 km) od Frankfurtu nad Menem, miasta, gdzie w czwartek odbywał się mecz.