Brutalny faul w meczu Ekstraklasy. Uwieczniły to kamery

Zespół z Gliwic wciąż ma o co walczyć. Do 32. kolejki Ekstraklasy przystępował jako trzeci zespół ligi, z realną szansą na grę w europejskich pucharach. By pozostać w grze o udział w prestiżowych rozgrywkach, podopieczni Waldemara Fornalika nie mogą pozwolić sobie na potknięcia. Nic więc dziwnego, że do wtorkowego spotkania z Zagłębiem Lubin przystąpili podwójnie zmotywowani.

Trafił do szpitala

Mecz rozgrywany w Gliwicach świetnie rozpoczęli gospodarze. W 15. minucie Tomasz Jodłowiec zagrywał do Piotra Parzyszka, który dał prowadzenie swojemu zespołowi. Cztery minuty później doszło do starcia w polu karnym, kiedy to Jorge Felix wysoko zagrywał nogą, zaczepiając korkami o twarz Alana Czerwińskiego. Wprawdzie gracz Piasta został początkowo ukarany żółtą kartką, ale sędzia po skorzystaniu z systemu VAR zmienił decyzję. Hiszpan zobaczył czerwony kartonik i był zmuszony opuścić boisko.