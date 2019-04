Kwoty liczone w miliardach. Zobacz ile zarobili piłkarze Premier League

Jak podaje Financial Times łączna kwota wypłat dla piłkarzy, które zostały wypłacone w poprzednim sezonie przez 20 klubów angielskiej Premier League, przekroczyła 2,9 mld funtów, czyli ponad 14,3 mld zł. Jak wynika z analiz brytyjskiego Deloitte'a jest to nowy rekord. Suma ta wzrosła w porównaniu z poprzedzającym sezonem o 6 proc.

Astronomiczne zarobki

Premier League w ostatnich latach zasłynęła nie tylko z rekordowo wysokich i jak twierdzą niektórzy eksperci - psujących rynek - transferów, ale także z niezwykle wysokich kontraktów. Angielskie kluby mogą sobie na to pozwolić ze względu na bogatych właścicieli, ogromne wpływy z praw telewizyjnych oraz dochody z udziału w Champions League. Tylko w zeszłym roku Liverpool i Tottenham Hotspur zaainkasowały z racji występów w zmaganiach najlepszych drużyn świata ponad 125 mln funtów.

Walka o przetrwanie

Jednak ogromne wydatki czołowych klubów ligi wymuszają podobne ruchy wśród dolnej części tabeli. Jak mówią analitycy Deloitte, potencjalny spadek z najwyższej klasy rozgrywkowej, może zmniejszyć przychody zdegradowanych klubów na kolejny sezon aż o 100 mln funtów. W momencie, gdy najmocniejsze kluby wydają pieniądze, aby kupić zawodników, którzy pomogą w zdobyciu tytułu mistrza kraju i zmaganiach w Lidze Mistrzów, słabsze kluby muszą wydawać, aby utrzymać się w lidze, w której muszą zmagać się z czołowymi piłkarzami świata.

Sytuacja może zmienić się po 2020 roku. Wtedy to zmiana się sposób kupowania praw do transmisji meczów Premier League. Prawa zostały kupione przez telewizje Sky, BT oraz Amazona. Financial Times podaje, że nowy kontrakt dostarczy klubom o setki milionów funtów mniej, niż ten, który obowiązuje obecnie.