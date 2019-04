Ktoś udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie ciała Emiliano Sali. Policja wszczęła dochodzenie

Ciało 28-letniego piłkarza znaleziono we wraku samolotu w Kanale La Manche dwa tygodnie po tym, jak maszyna zniknęła z radarów w pobliżu Guernsey. Teraz na Twitterze ktoś opublikował zdjęcie zwłok piłkarza. Fotografię szybko usunięto. O sprawie mówił więcej rzecznik policji w Dorset. – Mamy świadomość tego, że zdjęcie ciała pana Sala zostało udostępnione w mediach społecznościowych i jesteśmy oburzeni, że ktoś to zrobił – mówił. – Dla rodziny Sali jest to bardzo trudny czas i nie powinni oni dźwigać na swoich barkach kolejnego bólu, który bez wątpienia spowoduje ten haniebny czyn – podkreślił. – Badamy ten incydent i współpracujemy z wieloma agencjami, aby ustalić, kto zrobił zdjęcie i kto jest za to odpowiedzialny – dodał.

Rzecznik policji nawiązywał do kolejnego ciosu, z jakim musiała zmierzyć się rodzina Sali w tym roku. W piątek 26 kwietnia podano informację, że w wieku 58 lat na zawał serca zmarł Horacio Sala, ojciec tragicznie zmarłego piłkarza.

Emiliano Sala zginął w katastrofie samolotu Piper Malibu nad Kanałem La Manche 21 stycznia. Maszyna z piłkarzem na pokładzie rozbiła się tuż po podpisaniu przez niego kontraktu z walijskim klubem Cardiff City F.C. Wrak maszyny został znaleziony 3 lutego, a ciało piłkarza wydobyto 7 lutego. 16 lutego 2019 odbył się jego pogrzeb na cmentarzu w argentyńskim Santa Fe.