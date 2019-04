„To miejsce będzie naszym drugim domem”. Zobacz postępy na budowie Legia Training Center

Niedawno oficjalnie ruszyła budowa nowego ośrodka treningowego Legii Warszawa. W gminie Grodzisk Mazowiecki powstaje Legia Training Center, który jak mówią władze klubu, jest fundamentem strategii rozwoju Legii, jako klubu, który w przyszłości ma stać się klubem konkurującym z najlepszymi w Europie.

Dzięki uprzejmości portalu legionisci.com możemy oglądać postęp prac na budowie ośrodka. Prace ziemne na działce w gminie Grodzisk Mazowiecki rozpoczęły się na początku kwietnia i widać już pierwsze efekty. Przy odrobinie wyobraźni można już nałożyć przedstawione wizualizacje na prawdziwą działkę. Widać już powiem pierwsze zarysy boisk treningowych.

Nauka i innowacje

„Nie ma sukcesów w sporcie bez inwestowania w rozwój, innowacje i naukę. Legia Training Center może być pierwszym ośrodkiem, który nie tylko będzie służył Legii Warszawa jako klubowi, ale także całej polskiej piłce”. – powiedział Witold Bańka, minister Sportu i Turystyki.

Ośrodek ma zostać oddany do użytku w czerwcu 2020 roku. Całkowita wartość projektu to 80 mln złotych, z czego 11 mln, klub otrzymał w ramach dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostała kwota to wkład własny klubu, finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dotacja na LegiaLab pochodząca z Ministerstwa Rozwoju.

