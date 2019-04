Czy pierwszy mecz finałowy PlusLigi będzie powtórzony? Sędzia został ukarany

Zarząd Polskiej Ligi Siatkówki w poniedziałek 29 kwietnia 2019 roku wydał komunikat w sprawie pierwszego spotkania finałowego PlusLigi między ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle a ONICO Warszawa. Wynik pojedynku został utrzymany (3:2 dla ZAKSY). Zostały wyciągnięte jednak pewne konsekwencje.

W sprawie spotkania, które wywołało kontrowersje konsultacje przeprowadzały Zespół Kwalifikatorów PlusLigi i Ligi Siatkówki Kobiet oraz Wydział Sędziowski Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

„4. w secie 5 przy stanie 14:13 dla ONICO Warszawa S1 popełnił błąd oceny odbicia piłki, dokonując zmiany swej pierwotnej prawidłowej decyzji polegającej na kontynuowaniu gry na decyzję nieprawidłową/błędną tj. uznanie pierwszego odbicia piłki przez zawodnika ONICO (Łukasik) za błędne co nastąpiło po zakończeniu rozegranej akcji oraz konsultacji z sędzią S2;

5. przyjęcie zagrywki palcami przez zawodnika ONICO Warszawa (Łukasik) było w Opinii Zespołu kwalifikatorów odbiciem podwójnym ale przy pierwszej piłce zespołu nie jest błędem odbicia zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową (PGPS p.9.2, 9.3);

11. w opinii Zespołu Kwalifikatorów błąd, o którym mowa powyżej nie jest podstawą do powtarzania rozegrania zawodów sportowych, zgodnie z PGPS błędy sędziego/sędziów jakie zaistniały w zakresie oceny przebiegu gry nie są bowiem podstawą do ingerencji ze strony Członków Jury, Supervisorów lub następnie Organów Weryfikujących zawody w ich rezultat końcowy także celem zmiany rezultatu zawodów, pragniemy zauważyć, że po zaistniałym zdarzeniu oraz po udzieleniu sankcji zawodnikowi ZAKSA Kędzierzyn (Kaczmarek) zespół ONICO Warszawa prowadził nadal 15:14 w secie 5, posiadał piłkę meczową i w dalszym ciągu miał możliwość rozstrzygnięcia niniejszego spotkania sportowo na swoją korzyść” – czytamy w opinii merytorycznej przedstawionej przez Zespół Kwalifikatorów. Opinie innych specjalistów są dostępne na stronie PlusLigi.

Konsekwencje

Po dogłębnym przeanalizowaniu sprawy, Zarząd Polskiej Ligi Siatkówki poinformował o „konsekwencjach związanych z negatywną oceną pracy osób w trakcie meczu finałowego ZAKSA – ONICO w dniu 27 kwietnia”. Pierwszy sędzia spotkania, Wojciech Maroszek, został zawieszony do końca sezonu 2018/19 oraz pozbawiony wynagrodzenia za pracę w kwietniu 2019 roku. Z kolei, protokolant elektroniczny został zawieszony w rozgrywkach PlusLigi do 30 grudnia 2019 roku w związku z niedopełnieniem obowiązków. PLS wystosowała także wniosek o ukaranie gracza ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Łukasza Kaczmarka do Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Przypomnijmy – zawodnik na decyzje podejmowane na boisku reagował bardzo emocjonalnie – uderzył w słupek sędziowski, za co został ukarany czerwoną kartką.

– Przede wszystkim bardzo przepraszam cały klub ONICO Warszawa oraz wszystkich kibiców siatkówki za błąd, który popełnił arbiter w trakcie pierwszego meczu finału PlusLigi – stwierdził Paweł Zagumny, prezes Polskiej Ligi Siatkówki SA.

Czytaj także:

Gol Klicha wywołał awanturę. Rywal leżał na boisku, a Polak kontynuował akcję