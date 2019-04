Sebastian Janikowski kończy karierę. Był gwiazdą NFL i zarobił miliony

Sebastian Janikowski, obok Marcina Gortata i Mariusza Czerkawskiego, najbardziej znany z polskich sportowców w USA, ogłosił zakończenie kariery. Janikowski przez 19 lat występował w najwyższej lidze futbolu amerykańskiego - NFL. Zasłynął z niezwykle silnego i precyzyjnego kopnięcia.

Draft w 2000 roku

W 2000 roku Janikowski został wybrany w I rundzie draftu z bardzo wysokiej, siedemnastej pozycji. Dokonał tego jako jeden z trzech kopaczy (pozycja Janikowskiego) w historii NFL. W drafcie wybieranych jest 250 zawodników. Kluby przeważnie czekają z wyborem kopaczy niemal do samego kończa. Polak miał jednak dużo szcześcia. Klub, który postanowił go wybrać - Oakland Raider, potrzebował wtedy wzmocnienia na tej pozycji.

Rekordzista

Sebastian Janikowski jest rekordzistą Oakland Raiders. Występując w klubie nieprzerwanie przez 18 lat, wspiął się na pierwsze miejsce tabeli graczy z największą ilością zdobytych punktów. Przez dwa sezony do Polaka należał także rekord NFL w długości celnego kopnięcia piłki do bramki. Największym osiągnięciem w karierze Janikowskiego jest występ w legendarnym Super Bowl, czyli finałowym meczu ligi, który stał się wydarzeniem nie tylko sportowym, ale także popkulturowym. Ten wyjątkowy mecz oglądają setki milionów widzów na całym świecie. Znany jest też z tego, że czas antenowy w jego przerwach jest wyceniany najwyżej na świecie. To na ten mecz firmy przygotowują specjalne spoty reklamowe, z których część przeszła do historii.

W Super Bowl w 2003 roku zmierzyły się Oakland Raiders z Janikowskim w składzie oraz Tampa Bay Buccaneers. Mecz zakończył się zwycięstwem tych drugich.

Ostatni sezon

W poprzednim sezonie 41-letni Janikowski występował w Seattle Seahawks. Podczas ostatniego meczu sezonu doznał jednak groźnej kontuzji uda. W wywiadzie dla ESPN Polak potwierdzając zakończenie kariery, powiedział – „Mój organizm nie daje już rady wytrzymać wymogów gry w NFL”.

Szacuje się, że podczas swojej dziewiętnastoletniej kariery Sebastian Janikowski zarobił 53 miliony dolarów, co czyni go rekordzistą jeśli chodzi o zarobki wśród kopaczy w NFL.