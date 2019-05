Iker Casillas miał atak serca. Napisał do fanów i pokazał zdjęcie

Iker Casillas to hiszpański piłkarz grający na pozycji bramkarza w FC Porto. Jak podaje Reuters, 37-letni sportowiec trafił do szpitala z powodu ataku serca, którego doznał podczas porannego treningu. Władze klubu informowały w środę 1 maja, że sportowiec czuje się już lepiej i jest pod opieką specjalistów. Teraz bramkarz sam zwrócił się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Wszystko jest pod kontrolą. Było dużo strachu, jednak moje siły pozostają nienaruszone. Dziękuje wszystkim za wiadomości i miłość” – napisał, dołączając do posta swoje zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

Iker Casiijas jest bardzo utytułowanym sportowcem. Po raz pierwszy reprezentował barwy narodowe Hiszpanii w 1996 roku. Został pięciokrotnym mistrzem Hiszpanii, dwukrotnym zdobywcą Pucharu Hiszpanii, a także czterokrotnym triumfatorem Superpucharu Hiszpanii.

